Közös hálaadással zárták a tanévet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói Tiszafüreden

A rendezvény június 12-én délután egy vízi élménnyel vette kezdetét. A katekéták csónakokba szállva, szakavatott vezető kíséretében fedezték fel a Tisza-tó lenyűgöző állat- és növényvilágát a lemenő nap fényében. Mindez tökéletes ráhangolódást biztosított a hétvége lelki részére.

A másnapi program teljes egészében a belső utazásról szólt. A nap vezérszálát az ismert keresztény ének sorai adták: „Meghívtál, hogy vízre lépjek…” Ez a gondolat hívta arra a jelenlévőket, hogy egyénileg és közösségben is végiggondolják saját katekétai útjukat, és azt, hogyan léptek ki az isteni hívásra a biztonságot nyújtó partról a hit mély vizeire.

Közös imádsággal indult a szakmai és lelki program, amit a nap meghívott előadói, Kutiné Gyűrű Eszter, a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatási referense, valamint Timár Ildikó, a Veszprémi Érsekség hitoktatója vezettek. Az ő szakmai és lelki vezetésükkel zajlott a délelőtti tanúságtétel, valamint a kiscsoportos műhelymunkák is. Ezek során a hitoktatók a Franz Kett nevéhez fűződő pedagógiai módszer elemeit hívták segítségül a belső élmények feldolgozásához, a közös gondolkodáshoz és a lelki megújuláshoz.

A találkozó legünnepélyesebb pillanata a délben kezdődő szentmise volt. A Palánki Ferenc püspök által bemutatott legszentebb áldozat középpontjában a hálaadás állt: a hitoktatók együtt adtak hálát a mögöttük álló tanév bőséges kegyelmeiért és egymás közösségéért. A szentmise zenei szolgálatát Tündik Ildikó, Ostorócky Erzsébet, Kovácsné Török Tímea és Kardos György összeszokott csapata látta el, és a hitoktatókkal közös, lelkes éneklés teremtett még nagyobb összhangot és bensőségesebb légkört.

A liturgia végén a közösség külön köszöntötte Kardos György hitoktatási koordinátort nyugdíjba vonulása alkalmából. A püspök méltató szavaiban kiemelte, hogy Gyuri „Jézus barátja”, és ez a mély, személyes istenkapcsolat hűségesen tükröződik vissza egész eddigi életén és áldozatos szolgálatán.

A közös ebédet követő második műhelymunka után a gondosan felépített, lélekemelő napot közös záróimádság pecsételte meg, ahonnan a katekéták feltöltődve, szívükben hálával és hivatásukban megerősödve térhettek haza.

Az eredeti beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Király Anna, Kardos György, László Krisztián

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír