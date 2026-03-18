Közös imádságot tartanak Fodor György lelki üdvéért Budapesten és Nyíregyházán

Hazai – 2026. március 18., szerda | 12:05
1

Fodor György görögkatolikus áldozópap, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanára és volt rektora, valamint a Görögkatolikus Papnevelő Intézet egykori rektora március 11-én, életének 68., papságának 42. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetésére szűk körben kerül sor, de lelki üdvéért közös imádságra Budapesten (március 22.) és Nyíregyházán (március 24.) is lesz lehetőség.

Az elhunyt kívánságának megfelelően és a család kérésére a temetést zárt körben fogják végezni.

Mivel Fodor György atyát sokan tisztelték és becsülték, lehetőség lesz közös imádsággal is elbúcsúzni tőle: lelki üdvéért március 22-én 19 órától Szent Liturgiát tartanak Budapesten, az Egyetemi templomban (Papnövelde utca 8.), március 24-én pedig Nyíregyházán, a Szent Miklós görögkatolikus székesegyházban, délelőtt 10 órától.

A közös imádságokra mindenkit szeretettel várnak.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: PPKE

Magyar Kurír

#egyházmegyék #görögkatolikus #gyászhír #programok

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató