Közös imádságot tartanak Fodor György lelki üdvéért Budapesten és Nyíregyházán

Az elhunyt kívánságának megfelelően és a család kérésére a temetést zárt körben fogják végezni.

Mivel Fodor György atyát sokan tisztelték és becsülték, lehetőség lesz közös imádsággal is elbúcsúzni tőle: lelki üdvéért március 22-én 19 órától Szent Liturgiát tartanak Budapesten, az Egyetemi templomban (Papnövelde utca 8.), március 24-én pedig Nyíregyházán, a Szent Miklós görögkatolikus székesegyházban, délelőtt 10 órától.

A közös imádságokra mindenkit szeretettel várnak.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

