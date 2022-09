Közös imádságra hívnak a püspökök a békéért – Ülésezett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 2022. szeptember 7-9. között tartotta őszi rendes ülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően idén ősszel is kihelyezett ülést tartott, amelynek ezúttal az esztergomi Szent Adalbert Központ adott otthont.

Az ülésen hivatalos római elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni Michael Wallace Banach apostoli nuncius. Őt José Nahum Jairo Salas Castañeda elsőbeosztott helyettesítette.

Szeptember 7-én, szerdán délután a konferencia tagjai Lázár János miniszter úrral találkoztak. Az építési és beruházási miniszter tájékoztatta a konferencia tagjait, hogy a nehéz gazdasági környezetben is stratégiai partnernek tekinti a kormány a Magyar Katolikus Egyházat.

A felek megállapodtak abban, hogy a folyamatban lévő beruházásokat befejezik, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának megépítését pedig mindkét fél kiemelt projektnek tekinti.

A püspökök testülete megállapította, hogy a tanév rendben elkezdődött az összes katolikus oktatási intézményben. A 341 katolikus oktatási intézmény 752 telephelyen több mint 140 ezer diák kezdte meg tanulmányait. Áttekintették azt is, hogy az elmúlt években milyen lépéseket tettek a gyermekvédelem erősítése terén. Az MKPK irányítása alá tartozó Katolikus Pedagógiai Intézet több hazai és nemzetközi prevenció fókuszú programot is indított az elmúlt években, melyek a jövőben is folytatódni fognak.

A konferencia úgy döntött, hogy a Katolikus Szeretetszolgálat intézményrendszerébe integrálja a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálatot. Az átszervezés célja, hogy hatékonyabb legyen a szolgálat működése, így még több embert tudjon elérni, még több bajbajutotton segíthessen.

Veres András, az MKPK elnöke bemutatta a konferencia tagjainak a Római Misekönyv legújabb magyar nyelvű kiadását. Az első példányok már meg is érkeztek az egyházmegyékhez. A kiadást jelentősen lassította az általános papírhiány, valamint a jóváhagyási procedúra is a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe. Az új misekönyv már az összmagyarságot célozza, így a határon túli magyar ajkú egyházmegyék ünnepei is szerepelnek az új kiadásban.

A püspökök testülete úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) azon kezdeményezéséhez, amely szeptember 14-én egy európai imanap keretében hívja közös imára a kedves híveket a békéért.

Elkezdődtek a 2025-ös szentév előkészületei. Az esemény kapcsán a megtörtént a hivatalos kapcsolatfelvétel a vatikáni illetékesekkel. Az esemény mottója: „a remény zarándokai” mondta lesz. A szentév egy több mint 700 éves hagyomány a katolikus egyházban, az első szentévet 1300-ban tartották. Rendes szentévet emberöltőnként, azaz 25 évenként tartanak. A legutóbbi az ezredfordulón, 2000-ben volt. Vannak azonban rendkívüli szentévek is. Ilyenre legutóbb 2014-ben volt példa, amikor az irgalmasság rendkívüli szentévét ünnepelte az egyház.

Az MKPK Pro Ecclesia Hungariae díjat adományozott Habsburg-Lotharingiai Mihálynak, 80. születésnapja alkalmával. Habsburg-Lotharingiai Mihály 1942. május 5-én született Budapesten. Keresztapja XII. Piusz pápa. A száműzetésben töltött évtizedek után 1995-ben tért haza Magyarországra. A Mindszenty Alapítvány elnökeként hét magyar boldoggáavatási eljáráshoz járult hozzá. Tevékeny részese volt többek között a Mária Rádió és a Szent Benedek Iskolaközpont elindításának is.

Az MKPK támogatja Coreth Mária Terézia, valamint Csepellényi György vértanú boldoggáavatási eljárásának megindítását.

Coreth Mária Terézia Batthyány-Strattmann László hitvese volt, aki 14 gyermeket szült férjének. Az első világháború alatt gyermekeivel a kórházban segédkezett, illetve óvodát létesített az egyedül maradt vagy elárvult gyermekeknek. Csepellényi György pálos szerzetes 1674-ben halt mártírhalált. Holttestét a kivégzés helyszínén hagyták, de azon a korabeli beszámolók szerint romlás jeleit nem lehetett felfedezni. Végül az egri pasa parancsára temették el.

Az MKPK buzdítja a katolikus híveket, hogy az ősszel esedékes népszámlálás alkalmával is vallják meg hitüket.

A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a Magyar Katolikus Egyház életében is, ezért az MKPK egy a népszámláláshoz kapcsolódó kampányt indít, melynek célja, hogy minden magyar katolikus bátran vallja meg vallási hovatartozását, és felelősségének teljes tudatában töltse ki a népszámlálási vallási hovatartozására vonatkozó kérdését.

Az MKPK hívja és várja a katolikus híveket az ősszel megrendezésre kerülő kiemelt katolikus társadalmi eseményekre. A Forráspont szeptember 17-én kerül megrendezésre Budapesten, a BOK csarnokban, melyre elsősorban a fiatalokat várják a szervezők. A Katolikus Társadalmi Napok – KATTÁRS házigazdája idén Szeged lesz. A szeptember 22-25 között megrendezésre kerülő esemény lehetőséget biztosít, hogy mindenki kérdezhessen és válaszokat is kaphasson a számára fontos kérdésekre.

A püspökök örömmel fogadták, hogy Herczegh Anita asszony elfogadta felkérésüket és a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete lett. A Katolikus Karitász folytatja az ukrajnai háború menekültjeinek segítését. A tanévkezdés során 10.000 háború elől menekülő gyermek magyarországi iskolakezdését könnyítették meg. A szervezet továbbra is aktívan jelen van Kárpátalján is, ahol magyar és ukrán menekültek ellátását is segíti.

Budapest, 2022. szeptember 12.

Dr. Tóth Tamás

az MKPK titkára





Forrás: Katolikus.hu

Fotó: Tóth János/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Magyar Kurír