Közös sajtótájékoztatón ismertették a pécsi adventi egyházi és városi programokat

A sajtótájékoztatón Felföldi László püspök kiemelte: a szépség és a lelkület adja az ünnep mélységét; ha ezek hiányoznak nem ünnep az ünnep, csupán szórakozás vagy kikapcsolódás. Napjainkban újra meg kell tanítani az embereknek az ünneplés igaz kultúráját, melyet az elmúlt ötven évben sok család és közösség elveszített.

Ezt azért fontos advent kezdetén hangsúlyozni, mert a karácsony maradt az egyetlen olyan időszak, melyről elmondható, hogy majdnem minden család megünnepli – mondta a főpásztor.

Nincs ehhez fogható ünnep az egész esztendőben – hangsúlyozta a megyéspüspök. – Ez tanít meg visszaadnia a többi ünnepnek is a szépségét, dallamát és a csodáját, ez adja meg a hétköznapok értelmét.

Az ünnep mindig a közösségről szól, ünnepelni csak közösségben lehet, egyedül nem. Egyedül csak kikapcsolódni és szórakozni lehet. Egy városnak, egy településnek is együtt kell ünnepelnie, ha az ünnepnek valódi mélységet, lelkiséget és gazdagságot akarunk adni. „Hálás vagyok azért, hogy itt, Pécsen ezt tudjuk képviselni és erősíteni a családokban” – mondta Felföldi László.

Az egyházi programokról szólva a főpásztor úgy fogalmazott: „segítik az elcsöndesedést, a visszavonulást; a csend és a dallam, a liturgia gazdagságát kínálják, melyben részt vehetünk, bekapcsolódhatunk, hogy az ünnep valódi mélysége és gazdagsága szülessen meg a szívünkben”.

A pécsi megyéspüspök kifejezte örömét, hogy a roráte szentmiséken megtelik a templom, egyre több fiatal vesz részt az adventi hajnali szentmiséken.

Zag Gábor alpolgármester emlékeztetett, hogy a város és a Pécsi Egyházmegye öt évvel ezelőtt kezdett közös párbeszédet arról, hogyan lehetne közösségibbé tenni az adventi várakozást.

A kezdetektől egyetértettek abban, hogy közel kell vinni egymáshoz a közösségeket – hangsúlyozta az apolgármester. – Ennek eredményeként Pécsett nemcsak a vásárról szól az advent, amikor a város szíve mesevárossá változik, hanem közösségi térré alakul, lehetőséget adva minden ide érkezőnek a találkozásra.

A sajtótájékoztatón Hummel Márk, a városi programok szervezését koordináló Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezető igazgatója ismertette a színes és változatos, a társadalom minden rétegét megszólító programokat.

Az idén is meghirdetett Adventi fényfestő gyermekrajzpályázatra közel 3400 pályamunka érkezett, melyeket – az adventi programsorozat részeként – a dzsámiként is ismert Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom falára vetítenek ki.

A Pécsi Egyházmegye a hagyományokhoz híven idén is számos adventi programmal várja az érdeklődőket, melyek a karácsonyra, a Megváltó Jézus születésének ünnepére való méltó készülethez adnak lelki muníciót. Az idei advent november 30-án kezdődik.

Advent első vasárnapját követően december 1. és 23. között – vasárnapok kivételével – mindennap 6 órakor hajnali roráté szentmisét mutatnak be a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban.

Pécs adventi programsorozata részeként az adventi vasárnapok előestéjén, szombatonként 17 órakor a történelmi egyházak képviselői gyertyát gyújtanak a város a Széchenyi téren elhelyezett adventi koszorúján. November 29-én Zajácz Gábor görögkatolikus parókus, december 6-án Manhardtné Szlovák Katalin evangélikus lelkész, december 13-án Kisóvári-Németh Norbert református lelkész, december 20-án Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke gyújtja meg a koszorú soron következő gyertyáját, és mond köszöntőt.

December 20-án, szombaton a Szállást keres a szent család című programra várják az érdeklődőket Pécs belvárosában. A 16 órakor kezdődő zenés ájtatosságban a júdeai Betlehemben szállást kereső Mária és József alakja elevenedik meg.

A szent családot megszemélyesítő szereplőket a Dóm tértől a Széchenyi térig kísérik a résztvevők mécsesekkel, lámpásokkal. A rövid séta során a Szentírásból vett részletekkel idézik fel a Krisztus születése éjszakáján történteket. A program zárásaként Felföldi László pécsi megyéspüspök meggyújtja a negyedik gyertyát Pécs város adventi koszorúján a Széchenyi téren.

Az egyházmegye plébániái is számos lelkiségi és zenei programmal készülnek az adventre. A pécsi kísérőprogramok között hangversenyek, koncertek, kézműves workshopok és idegenvezetési alkalmak is várják az érdeklődőket.

December 6-án, szombaton 16.30-kor kezdődik a Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom, ismertebb nevén a dzsámi Szent Bertalan-harangtornyának püspöki megáldásával egybekötött ünnepélyes átadása.

További ízelítő a Pécsi Egyházmegyei Hivatal adventi programkínálatából: Advent hangjai – hangversenyek a székesegyházban; a Pannon Filharmonikusok karácsonyi ünnepi hangversenye; ünnepre hangolódó kézműves workshopok kicsiknek és nagyoknak; Szeress újra! – papírmentők karácsonya a pécsi püspökségen; kerámia festöde; barangolás a pécsi székesegyházban; Dzsámin innen, harangon túl – Mit üzennek a Szent Bertalan-templom harangjai; vezetett séták a püspöki palotában, idegenvezetés a Püspöki KincsTárban.

A Pécsi Egyházmegyei Hivatal által szervezett egyházi adventi programokról bővebben itt, Pécs város adventi eseményeiről pedig itt tájékozódhatnak.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír