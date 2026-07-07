Közös szív, cselekvő remény – Teremtésvédelmi nyári egyetemet tartottak Veszprémben

Udvardy György veszprémi érsek köszöntötte a résztvevőket, majd Szenthe-Tormássi Anna, a Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI) igazgatóhelyettese nyitotta meg a Közös szív – cselevő remény címmel tartott nyári egyetemet.

Elsőként Gelencsér András egyetemi tanár előadását hallgathatták meg a pedagógusok a klímahelyzetről és a lehetséges jövőképről.

Majd a helyiek két jó gyakorlatát ismerhették meg: Szücs Attila mesteroktató a Pannon Egyetem fenntarthatósági programjairól és a „zöld egyetem” különféle aspektusairól beszélt. Dobosné Burján Adrienn pedig a nyári egyetem helyszínéül szolgáló Davidikum kollégium teremtésvédelmi munkáját mutatta be.

Délután a gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola teremtésvédelmi megfontolásait ismertette Horváth Szilárd igazgató.

A program részeként közös esti sétát tartottak a közelmúltban felújított és eredeti pompájában látható veszprémi érsekvárban.

Július 2-án a környezeti nevelésé volt a főszerep: Teremtésvédelem és a közösségformálás címmel Czippán Katalin, a Kék Bolygó Alapítvány szakértője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének munkatársa tartott interaktív előadást.

Nagy hatással volt a résztvevőkre a „biodiverzitás-jengatorony” – kihúzhattak ugyan darabokat a toronyból, amely egy ideig megtalálta új egyensúlyát, de elkövetkezett egy pont, amikor már nem bírta tovább tartani magát az építmény. Így van ez a biodiverzitással is – hangzott el az eőadásban.

Neumayer Éva, a Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány elnökhelyettese a biomimikri területén elért eredményekről tartott bemutatót.

Számos találmány kidolgozásában vettek példát a természetben található módszerektől: egy termeszvár szellőzőrendszerét egy irodaháznál utánozták le; a gekkó talpa egy ragasztószalag megalkotásában segített, a jégmadár formája pedig a nagysebességű vasutak formájának kialakításánál játszott szerepet – ismertette Neumayer Éva.

Délután két külső helyszínen, a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorban és Ugodon, a teremtésvédelmi kertben feledkezhettek bele a résztvevők a teremtett világ és Teremtőjének egységébe, illetve kicsit részesei lehettek a természettel összhangban élő szerzetesek és világi testvérek mindennapjainak.

Este táncház várta a résztvevőket.

Az utolsó nap reggelén madárlesre indultak a pedagógusok a Séd-patak partján. Láttak bagolyfészket és tengeliceket, hallgatták a poszáták dalát. A vezető Szilvácsku Zsolt, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem adjunktusa volt.

Délelőtt Takács-Sánta András humánökológus tartott előadást, a helyi közösségek újrafelfedezése mint kiút az ökológiai válságból témában.

Kisebb csoportokban gondolkodhattak a résztvevők arról, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre korunkban, amikor a pedagógusok a rájuk bízott tanulók, gyerekek felé is szeretnék a teremtésvédelem üzenetét közvetíteni.

Újabb baráti és szakmai kapcsolatok születtek ebben a pár napban, és a résztvevők számos praktikus ötlettel, lélekben feltöltődve térhettek haza.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága és a KaPI elkötelezett a teremtésvédelem ügye mellett, és keresi a további lehetőségeket a fenntarthatóság gyakorlatának és a teremtésvédelem lelkiségének kibontakoztatására.

Szöveg és fotó: Nyiri Andrea

Forrás: Katolikus Pedagógiai Intézet

Magyar Kurír