Közösségi passió-előadásokkal készülnek a nagyhétre a Váci Egyházmegyében is

A passiójátékok szervezői 2025 őszén kétnapos képzésen vettek részt Vácon, amelyet Meskó Zsolt író-rendező tartott. A képzés keretében megismerkedtek a budapesti Páduai Szent Antal ferences templomban tíz éven át játszott pasaréti passiójáték forgatókönyvével, elsajátítottak néhány rendezői fogást, amelyek segítették őket a szereplők kiválasztásában és a színpadi játék betanításában.

A passió-előadások megrendezéséhez szövegkönyvet, zenei anyagot és jelmezeket is biztosított a szervezőknek Meskó Zsolt a Magyarország Passió projekt keretében.

Az énekelt passiók előadása hagyományosan virágvasárnaphoz kötődik a katolikus liturgiában, majd a hívek a nagyhéten is végigelmélkedik egy keresztúti ájtatosság és a nagypénteki szertartás során Jézus kínszenvedését és kereszthalálát.

A közösségben, élőjátékkal bemutatott passiók különleges alkalmat kínálnak arra, hogy még mélyebben átélhessük a Megváltó keresztáldozatát és elgondolkodjunk ennek üzenetén. A passiójátékok közelebb hozzák a kétezer éves történetet, tükröt tartva a nézők elé, mert olyan kérdések merülnek fel a darabban és ezáltal a nézőkben is, amelyek mindannyiunkban ott vannak: én ma miért vagyok felelős? Kinek okozok szenvedést? Segítek-e a másik embernek? Mi az én keresztem? Mi a másik keresztje?

Az előadásokon a részvétel ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

Gyerekeknek 10 éves kor felett ajánlott a megtekintése.

A Váci Egyházmegyében az alábbi időpontokban és helyszíneken mutatnak be passiójátékot a helyi közösségek előadásában:

március 27., péntek 17 óra – Dunakeszi, Szent Mihály-templom

március 27., péntek 19 óra – Rád, Kisboldogasszony-templom

március 28., szombat 18 óra – Drégelypalánk, Árpád-házi Szent Erzsébet-templom

március 29., vasárnap 19 óra – Boldog, Szeplőtelen Fogantatás-plébániatemplom

április 1., szerda 19 óra – Cegléd, Szent Kereszt felmagasztalása templom

április 2., csütörtök, az esti szentmise után – Isaszeg, Szent István Király templom

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

