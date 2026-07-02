Közösségi találkozóra hívták Szegedre az egyházmegye területén működő kórházak dolgozóit

Az alkalomra több mint nyolcvan egészségügyi dolgozó regisztrált.

A szegedi dómban Kondé Lajos pasztorális helynök, kórházlelkész köszöntője után a résztvevők meghallgathatták Leon Boellmann Gótikus szvit Priere de Notre Dame tételét, Nagy Péter orgonaművész és kántor előadásában.

Ezt követően zenéről szóló idézeteket olvastak fel a résztvevők, majd a karzaton folytatódott a program.

Nagy Péter – ahogy a program címében szerepelt: Orgonáról, orgona mellől – mutatta be a hangszert, amely 1928 és 1930 között épült. A 9040 síppal és 130 regiszterrel rendelkező orgonát az Angster gyár készítette, az akkori Európa harmadik legnagyobb templomi orgonájaként.

A bemutatót követően sorjáztak a kérdések a résztvevőktől: Hogyan jut a levegő el a fújtatótól az orgonáig? Miért világított pirosan a játszóasztal egyik regisztere? Hol van a világ legnagyobb orgonája?

Az orgona mellett, a karzaton meghallgatott Leon Boellmann Gótikus szvit Toccata-tétele után a dóm alagsorában található látogatóközpontban folytatódott a program.

Anselm Grün zenéről írt gondolatait olvasta fel Keszeli Ilona lelkigondozó; majd Bucskóné Lehota Ágota irodavezető páros beszélgetésekre invitálta a résztvevőket arról, milyen zenéket szeretnek, mikor, hol szeretnek leginkább zenét hallgatni.

A terített asztalon finom falatok és ásványvíz mellett áldáskártyák várták a résztvevőket, amelyeket magukkal vihettek mindennapi munkájuk köszöneteként.

A látogatóközpont állandó és időszakos kiállításainak megtekintése után az erre vállalkozók felmentek a toronyba. A majdnem 300 lépcsőfok megtétele után megkeresték az ismerős épületeket felülnézetből, Szeged látképében gyönyörködve.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Magyar Kurír