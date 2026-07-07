Közzétették a péterfilléreket kezelő pápai segélyalap éves mérlegét

2025-ben 57,6 millió euró adomány gyűlt össze a péterfilléreket kezelő pápai segélyalap számára az egyetemes Egyház küldetését és a rászorulók megsegítését célzó számos kezdeményezés támogatására, míg a kiadások összege 59,8 millió euró volt. A különbség a külföldi valuták átváltási költségének ingadozásából fakad.

A pápai segélyalapba folynak be azok az adományok, amelyeket a plébániákon gyűjtenek szerte a világon Szent Péter és Pál ünnepén, majd a pápai képviseleteken keresztül továbbítják a Szentszéknek – kivéve az olasz egyházmegyéket, amelyek közvetlenül küldik a perselypénzt. További adományok érkeznek banki átutalással, csekken vagy online befizetéssel, valamint vannak hagyatékok, amelyeket végrendeletben a Szentszékre hagynak.

2025-ben 54,5 millió eurós hozzájárulást folyósítottak, amelyből 41,2 millió a Szentszék által vezetett tevékenységek, a pápa apostoli küldetésének támogatására, míg 13,3 milliót a leginkább rászoruló emberek közvetlen megsegítését célzó projektekre fordítottak.

Az adományok legnagyobb része az egyházmegyéktől érkezett: 34,7 millió euró, ami az összes adomány 63,6 százaléka. A magánadományozók 5,4 millió eurót, az alapítványok 13 millió eurót, a szerzetesi intézmények pedig 1,4 millió eurót adtak.

Az adományok földrajzi megoszlása

Az egyházmegyéktől és magánszemélyektől érkező felajánlások között az Egyesült Államokból gyűlt össze a legnagyobb összeg, 14,2 millió euró, ezt követte Olaszország és Brazília, majd Dél-Korea, Németország, Franciaország és Spanyolország.

A péterfillérek segítenek abban, hogy a pápa anyagi támaszt nyújtson a fejlődő és a háború sújtotta országok lakosságának, valamint különféle módokon támogassa világszerte a nehéz helyzetben lévő plébániák, egyházmegyék és szerzetesi intézmények evangelizációs szolgálatát. 252 projektet finanszíroztak, melyek 74 országban valósultak meg, főként Afrikában, Ázsiában és Európában.

Segítségnyújtás a rászorulóknak és az evangélium terjesztésének támogatása

Ösztöndíjakat biztosítottak pápai egyetemeken tanuló papok, szeminaristák és szerzetesek részére, akik Afrikából, Latin-Amerikából és Ázsiából származnak.

Az evangelizáció támogatásához hozzátartozik új templomok és más egyházi épületek építése azzal a céllal, hogy segítsék és megerősítsék az újabb helyi egyházakat. Srí Lankán, Mannarban új kolostort emeltek, Egyiptomban, Hagazában plébániatemplomot építettek, valamint egy lelkipásztori központot Burkina Faso Kaya városában.

A nehéz helyzetben lévő helyi egyházakat támogató projektek között példaként említi a jelentés a papok számára létrehozott vendégház felépítését a mianmari Patheinben, Haitin a gonaïves-i Szent Jeromos-templom papi lakásának felújítását, valamint a zambiai Kabwéban a Szent Ágoston Nagyszeminárium renoválását.

A péterfillérekből humanitárius segélyeket küldtek az ukrán lakosság részére és támogatták a gázai helyi közösségeket.

A szociális projektek közé tartozik az indiai Ambikapurban dalit („érinthetetlenek”) lányok számára kialakított tantermek, valamint egy középiskola építése Bentiuban, Dél‑Szudánban.

Szentszéki intézmények

A péterfillérekből azokat a tevékenységeket is támogatják, amelyeket a Szentszék dikasztériumai, intézményei és szervezetei végeznek. Ezek három területre oszlanak: a pápa apostoli küldetésének támogatása; szolgáltatások és adminisztráció; valamint a vagyonkezelés.

A szentszéki intézmények bruttó kiadásai, melyek a pápa misszióját segítik 2025-ben 404,5 millió eurót tettek ki, melyből mintegy 41,2 milliót (vagyis 10%-ot) a péterfillérekből fedeztek. Az összegből 148,7 milliót fordítottak a nehéz helyzetben lévő helyi egyházak megsegítésére és az evangelizáció sajátos területeire.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír