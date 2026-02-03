Krisztus fényt hoz – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe egyházmegyéinkben

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, a megszentelt élet napja alkalmából mutatott be ünnepi szentmisét a debreceni Szent Anna-székesegyházban.

A szentmise elején a megyéspüspök a gyertyaszentelés szertartását az egyházmegyében szolgáló szerzetesek között végezte el.

Homíliájában a főpásztor Szent Pál apostol szavaira utalva arra buzdította a megszentelt életet élőket, hogy „a világosság fiaiként” éljenek, hiszen hivatásuk lényegéből fakadóan Krisztus világosságát hordozzák a világban. A szerzetesek égő mécsese – amelyet az oltárhoz helyeztek – jelképe annak az életajándéknak, amelyet teljesen Krisztus szolgálatára ajánlottak fel. A püspök hangsúlyozta: a szerzetesek jelenléte az egyházmegyében kézzelfogható tanúságtétel arról, hogy Isten jósága, igazságossága és a belső harmónia ma is megélhető valóság.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Egri Főegyházmegye

„Negyven napja Urunk születésének örömünnepét ültük, ma pedig arra emlékezünk, hogy szülei bemutatták a templomban. Látszólag csupán az ószövetségi törvényt teljesítette, valójában azonban hívő népével találkozott” – mondta Ternyák Csaba egri érsek február 2-án, az egri ciszterci templomban tartott ünnepi szertartás elején.

A szentbeszédet Vitális Gábor szalézi tartományfőnök mondta. Tanításában felidézte a képet, ahogy a Szent Család a jeruzsálemi templomba megy, hogy kimondják: az élet ajándék, az élet Istentől kapott titok, amelyért köszönet jár.

Nem helyezik magukat a törvény fölé, bár megtapasztalják a Gyermekben az isteni misztériumot. Jézus, Isten Fia aláveti magát az emberi hagyományoknak: nem kívülről akarja átalakítani a világot, hanem belülről akarja azt jobbá tenni.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén az Egyház mély találkozást ünnepel. Egy gyermeket hoznak a templomba, akiben Isten szeretete végérvényesen testet ölt. Jézus itt még nem tanít, nem cselekszik, nem szólal meg, mások cselekszenek helyette. Néma jelenléte mégis sokkal beszédesebb a szavaknál. És itt kapcsolódik össze a mai ünnep a megszentelt élet nagyon mély titkával, a megszentelt élet ugyanis nem elsősorban szerep vagy funkció az Egyházban: a figyelmet önmaga helyett Krisztusra irányítja.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Federics Róbert/Szent István Televízió

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás Gyertyaszentelő Boldogasszony – Urunk bemutatása – ünnepén, február 2-án az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét. A főpásztor homíliájában az Egyház küldetéséről, a nemzedékek egymásnak átadott felelősségéről, valamint a gyorsan változó világ kihívásai közepette is változatlan Krisztus-hit továbbadásáról beszélt.

Az a gyertyaláng, amely Krisztust jelképezi és amelyet a keresztség alkalmával szüleink és keresztszüleink megkaptak – vagyis a hit és a kegyelem fénye – kíséri az emberiséget nemzedékről nemzedékre. Néha kicsit másként ragyog a fénye, néha megtöri ragyogását egy-egy történelmi korszak ködös homálya, máskor meg éppen az erős fények között szinte alig vesszük észre. Mégis újra és újra megadatik nekünk – mutatott rá a főpásztor.

Amikor a mesterséges intelligencia és az emberi működés gyors átalakulása miatt sokszor aggodalom tölt el minket, gondoljunk a gondviselő Isten szeretetére – tette hozzá. – Ő az, aki minden kor emberéhez szólni akar. Ha úgy érezzük, hogy valami veszendőbe megy abból a szépből, jóból, értékesből, amit nagyra becsültünk, ne essünk kétségbe. Őrizzük az értékeket, de vegyük észre a jót, a váratlanul megérkező újat és szépet is. Ezért adhatja át még a Krisztustól kapott küldetést is – nem lemondva a saját helytállásáról – minden nemzedék a következőnek azzal a bizalommal, hogy biztosan lesz majd olyan érték, Krisztus örömhírének olyan megfogalmazása és tanúsága, amelyet egy új nemzedék talán hatékonyabban, talán világosabban tud majd átadni a világnak.

Forrás: Zsuffa Tünde/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Mudrák Attila

Győri Egyházmegye

Február 2-án, Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a megszentelt élet világnapján a Győri Egyházmegye területén élő és szolgáló szerzetesek a soproni Szent Júdás Tádé domonkos templomban találkoztak és imádkoztak Veres András megyéspüspök vezetésével. A résztvevők az esti dicsérettel hangolódtak lelkileg a főpásztori szentmisére.

Ez az égő gyertya, amit a mai ünnepen a kezünkben tartunk, legyen felhívás arra, hogy mindnyájan készek legyünk életünk gyertyáját égetni, ahogy Krisztus tette: önmagát áldozta fel, ahogy a gyertya is „önmagát áldozza” fel, miközben világosságot, fényt ad. „Egyes keresztény közösségekben hagyomány az életgyertya ajándékozása, amely a testvéreket elkíséri a születésüktől egészen a halálukig. Ezt az életgyertyát életük jelentősebb eseményeikor meggyújtva kihelyezik látható helyre. Amikor pappá szenteltek, német barátaimtól kaptam egy ilyen gyertyát, amelyre felíratták a keresztelésem, az elsőáldozásom, a bérmálkozásom, diakónusszentelésem és papszentelésem időpontját. Ezt a gyertyát minden esztendőben a pappá szentelésem évfordulóján gyújtom meg, magamat is emlékeztetve arra, hogy Istennek tettem felajánlást” – osztotta meg a szentbeszédben a Győri Egyházmegye főpásztora. – A mai napon megszentelt gyertyákat azzal az elhatározással vigyük haza, hogy mi mindnyájan Krisztus világosságának hordozói akarunk lenni ebben a világban, mindnyájan saját életformánk szerint.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony, más néven a találkozás ünnepén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek, metropolita Debrecenben, az Attila téri főszékesegyházban diakónussá szentelte Szakállas Csabát.

A találkozás ünnepe a nemzedékek találkozása is: az idős Simeon és a gyermek Jézus képe ma is megszólít bennünket – hangsúlyozta Kocsis Fülöp. – A világ gyors változásai miatt egyre nehezebb megértenünk egymást fiataloknak és időseknek, de az Egyháznak gyógyító hellyé kell válnia, ahol tanuljuk a kölcsönös nyitottságot, türelmet és meghallgatást.

Simeon Máriának szóló próféciája emlékeztet arra, hogy az öröm és a szenvedés összetartozik. Mária boldog, mégis szenvedés vár rá. „Így van ez Krisztus követőivel is: a szolgálat öröme nem mentes a kereszttől. A szenvedésben tanuljuk meg az engedelmességet, és ott mélyül el az igazi, Istenből fakadó öröm” – mondta a metropolita.

Forrás: BSZI/Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: BSZI/SZS

Nyíregyházi Egyházmegye

Február 1-jén, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének vigíliáján Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök diakónussá szentelte Magyar Richárd Zsoltot Nyírlugoson.

A püspök a diakónusi szolgálat eszközeit – a gyertyát, a tömjénezőt, a szenet és a tömjént – hívta segítségül a tanításhoz. Bemutatta használatukat, rávilágítva: a szentelendő élete is így izzott fel a krisztusi láng hatására. A püspök gyermekkora óta ismeri Richárdot, aki szerény máriapócsi körülmények közül érkezett, de az oltár körüli szolgálatot mindig „tüzes” lelkülettel végezte.

„Az ő életével is az történt, ami ezzel a darab szénnel: a krisztusi tűz megérintette, teljesen átizzította. Innentől az a feladata, hogy Krisztus szolgálatában izzék az élete” – fogalmazott a főpásztor.

Kitért arra is, hogy a szolgálatnak vannak nehéz pillanatai, melyeket a szén meggyújtásakor felszálló fanyar füst jelképez, ám ez a kellemetlen szag eloszlik, mihelyst rákerül a tömjén – azaz az imádság, melynek úgy kell az Atyához szállnia, mint a jó illatú füstnek.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szombathelyi Egyházmegye

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a megszentelt élet napján hagyomány, hogy a Szombathelyi Egyházmegyében működő szerzetesrendek tagjai találkozót tartanak. Idén a szombathelyi ferences közösség adott otthont az eseménynek.

A közös programok után a rendház udvarán gyertyamegáldással folytatódott a találkozó, a templomban pedig közösen imádkozták – a hívekkel együtt – az esti dicséretet. Az evangéliumot követően került sor a szerzetesi fogadalom megújítására.

Szentbeszédében Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök kiemelte: Isten első ajándéka számunkra a fény, ahogy ezt a Biblia leírja. Isten már a kezdet kezdetén a sötétség ellen cselekszik. Ezzel a reményt adja, a fényt, amely megvilágosít, feltár, az igazságot mutatja meg számunkra. A második ajándéka Jézus, aki így mutatja be magát: Én vagyok a világ világossága, a fény. A fény, amely feltár, megvilágít és nem engedi, hogy a sötétség, a bűn rejtve maradjon. Engedjük, hogy Krisztus megvilágosítsa szívünk belső sarkait – fogalmazott a püspök.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Váci Egyházmegye

A megszentelt élet napjának ünnepe egyben Mátraverebély-Szentkút első búcsúja is minden évben, amelyen szentmise keretében újították meg szerzetesi fogadalmukat a Váci Egyházmegyében élő szerzetesek Marton Zsolt püspök előtt.

A liturgia a gyóntatóudvari kápolnánál gyertyaszenteléssel kezdődött, ahol Marton Zsolt püspök személyesen adott át egy-egy égő mécsest a szerzeteseknek, akik körmenetben vonultak a bazilikába, hogy mécseseiket az oltár elé helyezzék.

A szerzetes és a pap élete Istennek adott áldozat, amiben elég, mint a gyertya, amit az oltár elé tettünk. Minden ember élete áldozat, azonban nem mindegy, milyen oltáron ég el. A pénz, a karrier, a hatalom, az élvezetek oltárán vagy Isten oltárán – mondta Marton Zsolt megyéspüspök. Mi papok, püspökök, szerzetesek az Úr oltárán égetjük el az életünket.

Simon és Anna találkoztak a Megváltóval, az értünk emberré lett, megtestesült Istennel, azzal a Fénnyel, aki értelmet ad az életünknek. Mátraverebély-Szentkúton mi is találkozunk a Fénnyel, Isten fiával a Szentlélek által, aki a mi életünknek, hivatásunknak is értelmet, célt, erőt és reményt ad. Azért vagyunk itt, hogy szembenézzünk a hivatásunkkal. A szerzetes hivatása ugyanaz, mint a többi Krisztus-hívőé, de speciális módon: papként vagy testvérként az evangélium életté váltása, hirdetése egy karizma által – folytatta a püspök.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Veszprémi Főegyházmegye

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a Veszprémi Főegyházmegye területén élő szerzetesek idén is közös imádságra gyűltek össze a Tihanyi Bencés Apátságban február 2-án.

A szentmise előtt az egyházmegye szerzetesei zsolozsmát imádkoztak a hívekkel. Az ünnep szentmisével folytatódott, amelyet Udvardy György veszprémi érsek celebrált. A főpásztor az ünnepi liturgiában elvégezte a gyertyaszentelés szertartását.

Udvardy György érsek homíliájában a megszentelt élet mély evangéliumi gyökereire, prófétai küldetésére és az Egyházban betöltött pótolhatatlan szerepére irányította a figyelmet.

A főpásztor rámutatott, hogy Krisztus belépése nem csupán egy történelmi mozzanat, hanem ma is élő valóság: jelenléte megszentel, fényt hoz és találkozást teremt. Simeon és Anna alakjában az Egyház a megszentelt élet előképét ismeri fel: az imádságban, böjtben és hűséges várakozásban élő ember tanúságtételét.

A veszprémi érsek hangsúlyozta: a szerzetesség az Egyház életének kiemelkedő ajándéka. A szerzetesek Krisztust teszik jelenvalóvá engedelmességükben, tisztaságukban és szegénységükben, miközben saját és közösségi karizmájuk szerint a közjó szolgálatába állnak.

Forrás: Tihanyi Bencés Apátság

Fotó: Halász Gábor

Kiemelt fotó: Ábrahám Kitti/Győri Egyházmegye

