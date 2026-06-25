Krisztus kapcsolt egybe bennünket – Főegyházmegyei tanévzárót tartottak Hajdúdorogon

Az eseményen húszan részesültek főegyházmegyei elismerésben, köztük intézményegység-vezetők, pedagógusok és technikai munkatársak.

A közös tanévzáró Szent Liturgiával kezdődött a hajdúdorogi főszékesegyházban. Az ünnepi szertartást Kocsis Fülöp érsek-metropolita vezette, a helyi szolgálattevők és a görögkatolikus egyház fenntartásában működő oktatási intézmények lelkivezetőinek, iskolalelkészeinek koncelebrálásával.

Kocsis Fülöp a 2025/26-os tanév közös jelmondatával kezdte ünnepi prédikációját: „A Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete” (Róm 5,5). Egy teológiai megfogalmazás szerint a Szentlélek nem más, mint az Atya és a Fiú egymás iránti szeretete, amely olyan hatalmas, hogy harmadik isteni személlyé vát. Pál apostol azért fogalmaz múlt időben a Rómaiaknak írt levélben, hogy emlékeztessen: mindannyian részesültünk a Szentlélek kegyelmében.

Fejlődnünk kell Isten szeretetének fölismeréséhez – hangsúlyozta a főpásztor. – Azzal, hogy az ő szeretete kiáradt szívünkben, Isten ajándékként kínálta föl magát mindannyiunk számára. Ez az ajándék képes formálni az életünket, a személyiségünket, és általa tudjuk átadni Isten szeretetét a ránk bízottaknak is.

Szintén Pál apostol az egyházról úgy fogalmazott, hogy Krisztusban mindannyian egy test vagyunk. De ez a gondolat a tanévzáró aktualitásában is igaz: oktatási intézményeink minden tagjával, kicsikkel és nagyokkal egy testet, egy közösséget alkotunk. Ennek a testnek a feje pedig Krisztus. „Krisztus kapcsolt egybe bennünket.” Ha ezt képesek vagyunk fölismerni, akkor feladatainkat nem kötelességként, hanem ajándékként kezeljük, Szent Pál szavaival élve: együtt örvendezünk az örvendezőkkel, és együtt sírunk a sírókkal.

Prédikációja zárásaként Kocsis Fülöp érsek fontos üzenettel fordult a pedagógusok felé: a vakáció idején se feledkezzünk meg Istennek a Szentlélek által kiáradt szeretetéről, a szabadság alatt is valljuk meg hitünket, mert keresztény létünkben nincs nyári szünet.

A Szent Liturgia után az általános iskola sportcsarnokában folytatódott a tanévzáró ünepség. „Ma egy olyan közösséget fogadunk, amelyet a hit, a szolgálat és a nevelés ügye köt össze” – kezdte köszöntőjét Juhász Anikó, a Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetője.

Kiemelte: Hajdúdorogon több évtizedes hagyománnyal rendelkezik az egyházi intézményrendszer. Az általános iskola idén, a középiskola pedig jövőre ünnepli alapításának 35. évfordulóját.

Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora a barátságra nevelésről tartott előadást. Úgy fogalmazott: a barátság olyan érték, mely rokona annak a szeretetnek, amely a Szentháromság tagjait egymáshoz fűzi, ezáltal pedig minta is számunkra. Az előadó kiemelte: a barátság létkérdés, az ember természetes szükséglete, a barátok hiánya, a magány pedig egyes betegségek kialakulásában is szerepet játszik.

Az előadást követően a Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola Csengettyű Gyermekkara örvendeztette meg a hallgatóságot, Radics Teréz Kóta díjas énektanár vezetésével. Közreműködött furulyán Racskó Beáta 7. osztályos tanuló, citerán pedig Papp György, a Hajdúdorogi Bocskai Népzenei Együttes művészeti vezetője.

A tanévzáró ünnepség végén Kocsis Fülöp metropolita és Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke adta át a fenntartó által odaítélt kitüntetéseket.

A pap és a pedagógus életének közös pontja az Istenhez való folyamatos közeledés – köszöntötte a jelenlévőket Seszták István. „Ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája” – idézte a Szentírás szavait. A Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke reményét fejezte ki, hogy a jelenlévők sokszor kapnak még lehetőséget és meghívást Istentől a szolgálatra.

Az ünnepségről szóló bővebb beszámolót, valamint a kitüntetettek névsorát és a méltatások egy-egy részletét IDE KATTINTVA olvashatják.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Szöveg és fotó: Tóthné Espán Margaréta, BSZI

Magyar Kurír