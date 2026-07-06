Krisztus vére örök életet szerzett nekünk – Szent Vér-búcsút ünnepeltek Bátán

A szentmise elején Nyúl Viktor bátaszéki plébános köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve:

ezen az ünnepen együtt szemlélhetjük Jézus arcát, különös szeretettel fordulva az idősekhez, a betegekhez és a testi erejükben megfogyatkozott emberekhez.

Fábry Kornél püspök köszöntőjében hálát adott Krisztusnak, akit az új és örök szövetség vérében tisztelünk. A szentmisét felajánlotta a jelenlévőkért, családtagjaikért, valamint mindazokért, akiket a hívek a szívükben hoztak magukkal.

Homíliájában a Szent Vér titkáról elmélkedett.

A vér az élet hordozója, Krisztus vére pedig örök életet szerzett számunkra. A Zsidókhoz írt levél szavait idézve Fábry Kornél hangsúlyozta: nem állatok vére, hanem

egyedül Krisztus áldozata képes megtisztítani bennünket a bűntől.

Jézus kereszthalálakor a katona lándzsával megnyitotta Krisztus oldalát, amelyből vér és víz folyt ki. A víz a keresztségre, a vér pedig az Eucharisztiára irányítja tekintetünket – mondta a szónok. – Amikor kételkedünk Isten szeretetében, nézzünk fel a keresztre, mert ott válik a legnyilvánvalóbbá, milyen végtelenül szeret bennünket az Isten.

Szentbeszédének központi gondolatát a püspök a kegyhely nevéhez kapcsolta. A Báta helységnév betűi egy-egy olyan lelki útravalót jelölnek, amelyet az Eucharisztiából meríthetünk – fogalmazott.

A szó kezdőbetűje, a b a békét jelenti: azt a békét, amelyet Jézus ad, és amely nem a külső körülményektől függ, hanem az ő jelenlétéből fakad.

Az á az áldásra hívja fel a figyelmet. Az áldás nem csupán Isten ajándéka, hanem azt is jelenti, hogy jót mondunk egymásról.

A t a testvériséget jelképezi, mely arra emlékeztet, hogy keresztényként nem egymás ellen küzdünk, hanem egymást támogatva, Krisztusban összetartozva járjuk hitünk útját.

A szó utolsó betűje, az a az alázatot jelenteti – hangzott el Fábry Kornél püspök prédikációjában.

Jézus szelíd és alázatos szívére tekintve végül arra bátorította a jelenlévőket, hogy az alázat útját válasszák. Aki az alázat útján jár, megtapasztalja Isten erejét, gazdagodnak emberi kapcsolatai, és szívében a stressz helyét egyre inkább a béke veszi át.

A szentmise végén az esztergom-budapesti segédpüspök arra bátorította résztvevőket, adjanak hálát Jézusnak azért, hogy

értünk ontotta vérét, helyreállította kapcsolatunkat az Atyával, és megajándékozott bennünket az Egyházzal, valamint a keresztség kegyelmével.

Az ünnepi szentmisén több pap szolgáltatta ki a betegek szentségét azoknak, akik erre felkészültek.

A szentmise után eucharisztikus körmenetet tartottak.

A búcsúünnep végén Fábry Kornél püspök arra hívta a jelenlévőket, hogy csatlakozzanak a Magyarországért végzett imakezdeményezéshez. A hívek a kegyhelyen együtt is imádkoztak e szándékra – bekapcsolódva abba az országos lelki összefogásba, amelynek ötlete egy 13 éves fiútól származik.

Szöveg: Ácsné Hoffmann Rita

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: bátaszéki plébánia

Magyar Kurír