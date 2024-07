Városnéző túrán vettek részt a Ferences Szociális Otthon lakói Esztergomban

Józsi bácsi, két Marika néni, Gizi néni, Kati néni, Pista bácsi, Anna néni, Ildi néni, és János bácsi boldogan vágtak neki a negyven perces buszos túrának, amihez szerencsére jó idő is társult. A busz a város több jellegzetes pontján is megállt, hogy jól láthatóak legyenek Esztergom nevezetes épületei és terei. A főbb látnivalók között volt a Fürdő Szálló, a Duna-part, a Tanítóképző Főiskola épülete, a Víziváros, és a Bazilika is – ahol egy zenész spontán módon lepte meg az utazókat egy kis zenével. Nagy meglepetés volt a nap végén a közös fagylaltozás is a diákokkal. Búcsúzóul a fiatalok egy róluk készült fényképpel ajándékozták meg a lakókat, az idősek pedig saját kezűleg készített madárdísszel köszönték meg a figyelmességet.

Szabó Zoltánné intézményvezetőnek a városban sétálva jutott eszébe a kirándulás ötlete. Kitic Nemanja és a Visit E-Busz csapata karitatív ajándékként biztosították a kisbusszal történő városnézést, ami örömteli és biztonságos szórakozási lehetőségnek bizonyult.

„Egy ilyen kirándulás a lakók számára hatalmas dolog. Mind nagyon izgultak, hisz hosszú ideje nem látták a várost, ugyanis sokan közülük szabad mozgásukban jelentősen korlátozottak. Akik itt nőttek fel, azok rácsodálkozhattak, mennyi minden változott az évek alatt, akik pedig nem esztergomiak, azoknak a jellegzetes épületek, ha csak képeslapról, de ismerősek lehettek. Diákjaink együtt fedezték fel a város szépségét az idősekkel, majd pedig jókat beszélgethettek a látottakról – mindenkinek nagy élmény volt” – mesélte Szabó Zoltánné.

Hiába a jó ötlet, ha nincs egy csupaszív csapat, amelynek tagjai segítik az ötlet megvalósítását. „Köszönjük az otthon két mentálhigiénés munkatársának, Ritának és Évának, Mészáros Levente OFM testvérnek és Viktornak (aki szerzetesjelöltként eddig is több alkalommal részt vett az otthon ünnepségein), továbbá az ÉTA Országos Szövetség közösségi szolgálat esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola diákönkénteseinek; Janinak, Alexnek, Kevinnek, Kittinek, Petinek, Reginának és Sanyinak, valamint a két koordinátor tanáruknak, Hajninak és Róbertnek a segítséget. Hálásak vagyunk mindenkinek, akik hozzásegítették az időseket ehhez a szép, élményekben gazdag naphoz” – emelte ki az intézményvezető.

Forrás: Ferencesek.hu

Fotó: Szabó Zoltánné

Magyar Kurír