Lángolt a szívünk – Budapesten tartották a Cursillo mozgalom országos találkozóját

Az eseményről Pólus András, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Boldog Özséb nevét viselő cursillo titkárságának világi vezetője írt beszámolót, melyet szerkesztve közlünk.

A találkozót a budapest-tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya-templomban rendezték meg, Bálint Mihály Gábor tábori lelkész, plébános jóvoltából. Az ultreyára az ország szinte minden egyházmegyéjéből érkeztek résztvevők, közel ötszázan, hogy együtt ünnepeljék Krisztusban való egységüket, és tanúságot tegyenek hitükről.

A résztvevőket Pólus András, a Boldog Özséb Titkárság világi vezetője és Robotka Zsolt, a Szent Gellért Titkárság világi vezetője köszöntötték. Mint a nap házigazdái, hálát adtak a közel száz önkéntes szolgáló testvérért, akik a háttérben is szívvel-lélekkel dolgoztak. Már az előkészületek is a Szentlélek vezetéséről tettek tanúságot: a szeretetből fakadó szolgálat közösséggé formált.

A program reggel dicsőítéssel és közös imával kezdődött. Majd Kirner Antal Zoltán atya, szalézi szerzetes, a kazincbarcikai Don Bosco Iskola igazgatóhelyettese tanítását hallgatták meg a résztvevők, melyben kiemelte, hogy Istenről csak közösségben, egymás felé fordulva tudunk hitelesen tanúságot tenni.

A nap során több civil és papi tanúságtétel is elhangzott az ország különböző pontjairól, melyek – az országos találkozó mottójához és így az emmauszi úthoz kapcsolódóan – arról a lángról szóltak, amely a cursillós szívben ég, s amely a mindennapokban is Krisztus szeretetét tükrözi.

A délelőtti tanúságtételeket követően tizenhét pap és diakónus az oltár előtt ünnepélyesen átvette az eseményre készült díszes cursillós stólát.

Ebéd után 48 kiscsoportban folytatódtak a beszélgetések, a testvérek megosztották egymással, mit jelent számukra „a szív lángolása”, hogyan élik meg hitüket a mindennapokban.

A délután folyamán Várdai Judit, a mozgalom országos és európai világi vezetője számolt be a nyári római világultreyáról. Majd Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntötte a résztvevőket, kiemelve: feladatunk és felelősségünk odalépni, megszólítani a körülöttünk élőket, és tanúságot tenni Krisztus szeretetéről, megváltó tervéről. Szükség van a cursillo apostoli munkájára hazánkban; a cursillós testvérek adományai és a Bethlen Gábor Alapkezelő által nyújtott támogatások az ország számos pontján, így az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében is hozzájárulnak az apostoli munkához és a maihoz hasonló rendezvények megvalósításához.

A cursillós nap ünnepi szentmisével zárult, melynek főcelebránsa Kálmán Antal atya volt.

Szentbeszédet Kálmán József, az esztergom-budapesti főegyházmegyei cursillo lelkivezetője mondott. „Küldetésünk, hogy Jézust mutassuk meg a világban. Minden, ami életünkben történik, Isten ajándéka – ezek által vezet bennünket a hit útján” – hangsúlyozta prédikációjában Kálmán József atya.

„Nem is kérdés, lángol a szívünk!” – mondta az országos ultreya végén, búcsúzáskor az egyik résztvevő.

Forrás és fotó: Magyarországi Cursillo Mozgalom

