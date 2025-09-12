Látványosan ünnepelték Indiában Szűz Mária születését a Kelet Lourdes-ja kegyhelyen

Szeptember 8-án több millióan vettek részt az ünneplésben az Annai Velangkanni-bazilikánál, amely Szűz Mária, a betegek gyógyítója (Our Lady of Good Health, szó szerinti fordításban: Egészség Szűzanyja – a szerk.) kegyhelye, és Tamil Nadu Nagapattinam körzetében található.

Tamilnádu (angol neve szerint: Tamil Nadu) nevének jelentése: „a tamil nép hazája”. Az állam vallási megoszlása 2011-es adatok szerint az alábbi volt: hinduizmus (87,58 százalék); kereszténység (6,12 százalék); iszlám (5,86 százalék); dzsainizmus (0,12 százalék); szikhizmus (0,02 százalék); buddhizmus (0,01 százalék); egyéb vagy ateista (0,3 százalék). (Forrás)

A Szűz Mária, a betegek gyógyítója iránti tisztelet összeköti az embereket, akik egybegyűltek, hogy hálát adjanak Istennek a Szűzanyáért, aki a kegyelem és az alázatosság megtestesítője valamennyiük számára.

Az ünneplés valójában már augusztus 29-én elkezdődött, amikor Sagayaraj Thamburaj, Thanjvur püspöke megnyitotta a rendezvénysorozatot, magasba emelve az Ave Maria-zászlót, miközben a hívek imádkoztak.

A tizenegy nap során lezajlott egy novéna is, melyet az Egészség Szűzanyjához mondtak, számos imádság és szentmise. Naponta 14 szentmisét mondtak tamil, angol, marathi, konkani, malalájam, telugu és hindi nyelven.

Szeptember 7-én Francis Kalist érsek, Pondicherry-Cuddalore főpásztora vezette a szentmisét, amely után különleges körmenet indult a feldíszített Mária-szobrokkal. A kivilágított kocsik éjszaka járták körbe a bazilikát körbevevő területet, majd vidám tortaevéssel ünnepelték meg éjfélkor a Szent Szűz születésnapját.

Ezt követte szeptember 8-án kora reggel az ünnepi szentmise, melyet George Antonysamy, Madras-Mylapore érseke, a tamilnádui püspöki tanács elnöke vezetett, majd egész nap rózsafüzér és más imádságok követték egymást.

Besant Nagarban (Chennai), Tamil Nadu fővárosában is található egy Annai Velangkanni-kegyhely, amely szintén kedvelt zarándokhely – ide is több ezren érkeztek az ünnep napjára, hogy a Szűzanya közbenjárását kérjék.

2025-ben a kegyhely több mint egymillió zarándokot fogadott a zászlófelvonási ceremónia alkalmából, melyet George Antonysamy érsek vezetett a 11 napos ünnep első napján.

Más indiai városok is látványos ünnepségekkel készültek, így Bangalore, Mumbai és Pune – mindenhol megvannak a saját hagyományaik, és egyedi kulturális vonásaikat ötvözik az egyházi ünnepekkel, így köszöntik Szűz Máriát születése napja alkalmából.

Az Annai Velangkanni név a tamil nyelvből származik, amelyben az annai jelentése: anya, a velangkanni pedig egy tengerparti település, Velankanni nevéből került a Szűzanya titulusába, aki a 16. században állítólag megjelent valakinek ebben a partvidéki faluban.

A Tamilnáduban található Annai Velankanni-bazilika gótikus stílusban épült, alapítása hátterében a két 16. századi Mária-jelenés állt, illetve az a csoda, amikor portugál hajósokat mentett meg a Szűzanya egy súlyos viharban a Bengáli-öbölben a 17. század második felében.

1962. november 3-án XXIII. János pápa a szentélyt bazilikarangra emelte, és a „Kelet Lourdes-ja” címet adományozta neki.

A szentély bazilikává emelése hátterében több tényező állt: a Szűzanya állítólagos jelenései, a csodatévő Szűzanya-szobor, a számtalan csoda és az építészetileg különleges templom.

Több száz évvel a jelenések utána még mindig hatalmas tisztelet övezi Annai Velankannit, amit jól mutatnak a minden évben óriási pompával megrendezett Kisasszony-napi ünnepségek.

Idén a helyi hírek szerint mintegy hárommillióan látogattak el az ünnepségekre a tizenegy nap alatt.

A bazilika az év több részében is az egyik legnépszerűbb vallási hely Indiában, amelyet a keresztények mellett hinduk és muszlimok is tisztelnek és látogatnak. Minden évben több száz csodával határos gyógyulásról számolnak be.

A hinduk és a keresztények Mária iránti buzgó tisztelete egy olyan kulturális elegyet hozott létre, amely mindkét vallás elemeit magába foglalja. A Boldogságos Szűz tisztelői esetenként leborotválják a hajukat áldozatul, vagy füllyukasztási szertartást végeznek; rituálisan megfürdenek a tengerben; térden járnak, vagy fekve, oldalirányban gurulnak körbe a szentélyben.

