Legós legendák, magzati szívproblémák, komposztálás – Színes témák a Ferences Ösztöndíj Programban

Érintették többek között a fenntarthatóság vagy a növények különböző felhasználásának témakörét, az állatok érzelmi és szellemi intelligenciáját, ritka betegségek kezelésének lehetőségeit, de szó volt egyházi, zenei, pszichológiai és műszaki területekről is.

Három ferences iskola harmincnégy diákja mutatta be közönség előtt azon projektjét, amelyen egy éve dolgozott az ösztöndíjprogram keretében. A diákokat három csoportra osztva hallgatták meg.

Az első szekciót Bíró Hanna Bíborka és Müller Bernadett Magzati szívpitvarfal fejlődési defektusai című prezentációja nyitotta. A szentendrei gimnáziumban tanuló lányok elmondták, többek között személyes tapasztalat inpirálta őket a témaválasztásban, ugyanis egyikük szenvedett a betegségben. Munkájuk során a kialakulás folyamatát, okait, a jelenség gyakoriságát, a gyógyíthatóságot és a következményeket vizsgálták.

Őket a szintén Szentendréről érkező Gyimesi Levente és Tomka Borbála Ágnes két népszerű kutyafajtának, a border collie-nak és a golden retrievernek a szellemi és érzelmi intelligenciájáról szóló kutatása követte. Eredményeiket a természettudományi diákpályázaton is el akarják indítani.

Antal Kászon, a Szent Angéla diákja részletekbe menően mesélt arról, hogyan kell és mire lehet használni az elektronikus pianinót. Előadása keretében Cantate Domino semper című művét, a Szent II. János Pál pápának dedikált szentmiséjét mutatta be.

Antal Veronika, Erdős Luca és Somogyi Róza Budapestről egy második éve tartó projekttel indultak, melyben az általuk összeállított, Fioretti nevet viselő kottásfüzet összeállításával segítettek a ferences iskolák kórusainak.

Kárász Hanga a Szent Angélából a konyhai hulladékról, a zöldtakarmány termeléséről és komposztálásáról tartott előadást, saját tapasztalatai alapján. A Szent Angéla-iskolában tanuló diák humoros történeteket is szőtt prezentációjába.

Halper Jan a Frankából Weboldal kombinatorikai feladatok számára címmel adott elő. A projekttel elmondása szerint saját képességeit is tesztelni akarta, ugyanis hasonló pályára szeretne menni.

Az első szekció utolsó előadói, Illyés Péter, Szolár Bence és Van Bochove Ármin Bernát komplex kommunikációs megoldásokat találtak ki az esztergomi ferences gimnázium, a Franka egyes online médiafelületeivel kapcsolatban.

A második szekciót Salamin Léna Szent Angélá-s diák nyitotta meg, aki az OKTV-n is bemutatott rajzairól tartott előadást vizuális kultúra témakörben. Ő külön kapott felkérést arra, hogy mutassa meg az év alatt végzett munkáit, ugyanis a döntőben 3. helyezést szerzett.

Őt Kalász Ferenc követte, akit az inspirált, hogyan tudja Szent Ferenc legendáját közelebb vinni a gyerekekhez animációk által – legófigurákkal.

Horváth Csenge a szentendrei iskolából az iskolai szorongás felmérésével foglalkozott, összehasonlítva a magyar és német diákok eredményeit.

Ledács Kiss Laura és Salát Rozália olyan munkafüzet összeállításán dolgoztak, amely ADHD-s gyerekek számára segíthet a tanulásban – terveik között szerepelt, az is, hogy munkájuk applikációval együtt legyen használható.

Tódor Benedek Esztergomból adatbázist készített az esztergomi ferencességről.

Barna Boldizsár és Horváth-Varga Márton szentendrei diákok Magyarország ferences örökségét gyűjtötték össze, melyet internetes körséta formájában mutattak be.

Lőrincz Viola Eszter a Szent Angélából verseket, drámákat, novellákat írt. Hipotézise szerint a gyerekek nem szeretik az életrajzokat, ezért azokat párbeszédekbe foglalta, amit a tanárok személyére szabott.

Kovács Bence és Kovács Nimród László a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumból az iskolatörténeti gyűjteményt katalogizálta, kutatómunkájuk során rengeteg érdekes és szórakoztató elemet kiemelve.

A harmadik szekció első két előadója Esztergomban tanul. Madarász-Gép Vince a közelben lévő Prímás-sziget gyógynövényeit és azok gyógyászati felhasználhatóságát vizsgálta az elmúlt egy évben. Előadásának végén kóstoló gyanánt egy általa készített hagyományos gyógynövénysziruppal kínálta a résztvevőket.

Szivák Péter intarziák készítésével foglalkozott, amelyet művészi alapossággal alkotott meg – előadásának keretében lehetőség volt megtekinteni műveit.

Kaszás Zsigmond Gáspár Budapestről egy 2 bites számítógépet épített meg integrált áramkörökből, melyet szintén testközelből vehettek szemügyre az érdeklődők. A projektidőszakban oktatóvideót is készített gyermekek számára azzal a szándékkal, hogy ebben a formában könnyebben megérthessék a számítógépek működésének Neumann-elvét.

Kovács András István és Tuza Csaba a Frankából egy „grecciói” magyar betlehemet készítettek közösen, amelyet utazásuk keretében az olasz városba visznek majd. Előadásukban bemutatták Greccio történeti hátterét és a készítés folyamatát is.

Lengyel Borbála és Lovas Hanna Laura Szentrendréről az állatok mozgásszervi megbetegedéseinél alkalmazható osteopathiával kapcsolatban kutattak, ami rendkívül különleges lógyógyászati programnak bizonyult.

Kovács Gellért Esztergomból a komposzt és a komposzttea felhasználását vizsgálta, ami olyan jól sikerült, hogy a közönségszavazatok alapján legjobb előadóként külön oklevelet vehetett át.

A harmadik szekció záróelőadását három szentendrei diák, Déri Ágoston, Gérecz Botond Szabolcs és kérdőíves kutatása zárta a motiváció témájában.

A 2023/2024-es tanév zárórendezvényén Bodó Márton, a rendtartomány közoktatási referense köszöntötte a diákokat, majd Szánthó Gellért, az iskola igazgatója nyitotta meg a rendezvényt, sok sikert kívánva nekik.

Ezután a leköszönő kuratóriumi elnök, Dobszay Benedek OFM szólt az izgatott diákokhoz, kiemelve, a tehetségük ajándék, amit felelősséggel kell továbbadni. Búcsúajándékként Salamin Léna és Czilli Márk adtak át saját készítésű, személyre szóló képzőművészeti alkotást a diákok nevében a szerzetes papnak, akinek helyét a következő évtől Lukovits Milán OFM veszi át.

Az eseményen részt vett továbbá az alapítótag és főtámogató Lakatos Benjamin képviseletében Lakatos Sándor, a Ferences Ösztöndíj Program alapítványának kuratóriumi tagja.

A diákok a végső megmérettetés előtt folyamatos mentori segítséget, szakmai útmutatást kaptak, emellett az áprilisi előmeghallgatás – azaz a hivatalos főpróba – keretein belül tesztelhették is felkészültségüket. Január 25–27. között ezenkívül részt vettek egy olyan komplex felkészítő tréningen is, ahol prezentálástechnikai, önismereti és vállalkozói ismereteiket is fejleszthették, hogy magabiztosan és hatékonyan mutathassák be projektjeiket a program záróeseményén.

A 2013 óta működő Ferences Ösztöndíj Program elsődleges célja a különböző tanulmányi területeken tehetséges tanulók motiválása és támogatása, másodlagos célja pedig ezeknek a diákoknak a bevonása a hátrányokkal küzdő tanulótársaik felzárkóztatásába korrepetáláson keresztül. A program a három ferences fenntartású iskolában olyan támogató közegben folyik, amely az egész intézményben a tanulás és a tudás értékét sugallja.

További információk az ösztöndíjprogramról ITT találhatók.

Szöveg: Gellért Sára

Fotó: Moldoványi Barnabás

Forrás: Ferences Média

Magyar Kurír