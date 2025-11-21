Légy szerény és alázatos – Állandó diakónust szentelt az egri főpásztor Sárospatakon

A Szentlélek jelen van és működik az Egyházban. Nemcsak a pápaválasztáskor, vagy amikor szentségeket szolgáltatunk ki a szentgyónásban, a szentmisében, hanem ezen a különleges alkalmon is, amikor diakónust szentelünk. Az Egyháznak nagy szüksége van ezekre a hivatásokra – hangsúlyozta Ternyák Csaba érsek szentbeszédében.

Fontos, hogy a fiatal férfiak és nők hivatásbeli útjukon befogadásra, meghallgatásra, bátorításra találjanak közösségeikben.

Poncsák Ferenc hivatása sokáig érlelődött. Munkái, a családja és a plébánián végzett szolgálata harmonikus egységbe forr azáltal, hogy Istenbe vetett hite és reménye táplálja Egyháza iránti szeretetét – emelte ki a főpásztor.

„Kedves szentelendő testvérem, a mai szentmisében az állandó diakónusok rendjében részesülsz tehát – fordult a szentelendőhöz Ternyák Csaba érsek. – Itt van feleséged, itt vannak gyermekeid, családtagjaid, rokonaid, és az egész ünneplő egyházközség. Itt van plébánosod és még sokan, akik téged ismernek és alkalmasnak tartanak erre a szolgálatra.

Az Egyház az igehirdetés és a jótékonyság szolgálatára válaszd ki téged, és azt kéri tőled, hogy légy feddhetetlen, méltó arra, hogy Isten titkait közvetítsd. Ne engedd, hogy bármi is eltérítsen az evangéliumi reménységtől, amelyet nemcsak hallgatnod, hanem hirdetned is kell.

Légy szerény és alázatos, állj készen arra, hogy megvigasztald a szenvedőket. Együtt örülj az örvendezőkkel, és mindenkit vezess közelebb a Jó Pásztorhoz.

Kerüld a kenetességet és minden mesterkéltséget.

Jézus az egyszerűséget és a szolgálat szellemét kéri tanítványaitól.

Ugyanazt a lelkületet ápold magadban, amely Jézus Krisztusban volt, aki az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez ragaszkodnia kell, hanem szolgaként jött közénk. A diakonátus rendje fokozottan is a szolgálat lelkiségét kívánja meg tőled” – fogalmazta meg intelmeit a szentelendő felé az érsek.

*

Poncsák Ferenc Kisvárdán született, 62 éves. 1990 óta él Sárospatakon. Két leánygyermek édesapja. Egyházközségében 2009-ben kapta meg az áldoztatói megbízást, azóta világi elnökként szolgálja a közösséget. Diakónusként fő feladatai az igehirdetés, a hit- és jegyesoktatás, valamint a betegek látogatása, az áldoztatás, a temetések és az esketések mellett. Ezen felül minden olyan feladatot ellát majd, amivel plébánosa megbízza.

Szöveg: Federics Róbert

Fotó: Szent István Televízió

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír