Légy te is Háló keresztszülő! – Új program indul, hogy senki ne maradjon közösségi élmény nélkül

A tábor a Háló mozgalom egyik kiemelt közösségi eseménye, amely a Kárpát-medence különböző régióiból érkező fiatalokat, családokat és felnőtteket kapcsolja össze.

Az idei tábor mottója Szent Ferenc imájához kapcsolódik: „Uram, tégy engem a te békéd eszközévé”, amely a lelki programok, előadások, kiscsoportos beszélgetések és közösségi élmények vezérgondolatát adja.

További információ a táborról ITT érhető el.

A Háló-tábor évek óta olyan találkozási pontot jelent a Kárpát-medence magyar közösségei számára. A résztvevők nemcsak programokban gazdag napokat töltenek együtt, hanem valódi emberi kapcsolatokat építenek, megerősödnek hitükben, és megtapasztalják az összetartozás erejét.

A szervezők ugyanakkor azt is látják, hogy vannak, akik kizárólag anyagi okok miatt nem tudnak részt venni a táborban. Ezen szeretne változtatni a most induló Háló keresztszülő program. A kezdeményezés lényege, hogy bárki vállalhatja egy táborozó részleges vagy teljes támogatását. A Háló keresztszülők nemcsak anyagi segítséget nyújtanak, hanem imádságban is kísérhetik támogatottjukat, és a tábor során akár személyesen is megismerhetik őt.

Támogatásra minden olyan táborozó jelentkezhet – életkortól függetlenül –, akinek anyagi helyzete akadályt jelent a részvételben. A Háló mozgalom célja, hogy a program révén tovább erősödjön a Kárpát-medencei magyar közösségek összetartozása, miközben kézzelfogható segítséget kapnak azok, akiknek erre valóban szükségük van.

Egy felajánlás sokkal több lehet egyszerű anyagi támogatásnál. Esélyt adhat egy új barátságra, meghatározó közösségi élményekre, hitbeli megerősödésre és olyan emlékek megszerzésére, amelyek hosszú időre elkísérik a táborozót. A Háló mozgalom ezért arra hív minden jó szándékú támogatót, hogy csatlakozzon Háló keresztszülőként, és segítsen abban, hogy valóban senki ne maradjon ki a közösségből.

Jelentkezés Háló keresztszülőnek EZEN a linken lehet.

Várják a Háló keresztgyerekek jelentkezését is IDE kattintva.

A Háló mozgalom arra biztat mindenkit: legyen részese ennek az összefogásnak, és segítsen abban, hogy a Háló valóban mindenkit összekössön.

Forrás: Háló mozgalom

Fotó: Egri Főegyházmegye; Háló mozgalom

Magyar Kurír