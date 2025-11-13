Legyél te is Krisztus katonája! – Szent Márton-menetet tartottak Pest belvárosában

A 2013 óta minden évben megrendezett menet célja, hogy felhívja a figyelmet arra, a Márton-nap nem egyenlő a libapecsenyével.
Ennek az évszázados hagyománynak az alapja ugyanis pannóniai Szent Márton, akinek legendás alakja mindannyiunk számára példaként szolgálhat:
segítsünk a rászorulókon!
Mi, keresztények azonban nem elégedhetünk meg a közhelyes „jóemberkedéssel”: ahogy Szent Márton, úgy mi is
vegyük a bátorságot, hogy ne a földi hívságokra koncentráljunk az életben, hanem Istent szolgáljuk!
A rendezvényen rengeteg gyerek és felnőtt vett részt, nem véletlenül: a menetet maga Szent Márton vezette lóháton, a pestiek és a turisták nagy örömére és ámulatára.
A trombita-, kürtszó és dobpergés kísérte, lámpásokkal, fáklyákkal „felszerelt” vidám sereg derűs hangulatban vonult végig a Deák térről egészen az Egyetem térig.
Az Egyetem téren szokás szerint Szent Márton legismertebb legendájának bemutatásával fejeződött be a nem mindennapi, látványos menet: Szent Márton nagylelkűen megosztotta köpönyegét a didergő koldussal, pontosabban – mint ahogy az hamarosan kiderült – magával Jézussal.
A menet résztvevői együtt kiáltva, elszántan tettek ígéretet: Szent Mártonhoz hasonlóan ők is Krisztus katonái akarnak lenni!
Forrás: Kéthelyi Mátyás/Actio Christiana
Fotó: Merényi Zita
Magyar Kurír
