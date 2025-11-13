Legyél te is Krisztus katonája! – Szent Márton-menetet tartottak Pest belvárosában

Hazai – 2025. november 13., csütörtök | 19:42
53

November 11-én este Szent Márton-menetet tartottak Budapest belvárosában. Az eseményt az Actio Christiana szervezte, a belváros-lipótvárosi önkormányzat, a Deák téri evangélikus egyházközség és civil szervezetek (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Legio Leonum Valentiniani, Pest-Budai Dalárda) támogatásával.

A 2013 óta minden évben megrendezett menet célja, hogy felhívja a figyelmet arra, a Márton-nap nem egyenlő a libapecsenyével.

Ennek az évszázados hagyománynak az alapja ugyanis pannóniai Szent Márton, akinek legendás alakja mindannyiunk számára példaként szolgálhat:

segítsünk a rászorulókon!

Mi, keresztények azonban nem elégedhetünk meg a közhelyes „jóemberkedéssel”: ahogy Szent Márton, úgy mi is

vegyük a bátorságot, hogy ne a földi hívságokra koncentráljunk az életben, hanem Istent szolgáljuk!

A rendezvényen rengeteg gyerek és felnőtt vett részt, nem véletlenül: a menetet maga Szent Márton vezette lóháton, a pestiek és a turisták nagy örömére és ámulatára.

A trombita-, kürtszó és dobpergés kísérte, lámpásokkal, fáklyákkal „felszerelt” vidám sereg derűs hangulatban vonult végig a Deák térről egészen az Egyetem térig.

Az Egyetem téren szokás szerint Szent Márton legismertebb legendájának bemutatásával fejeződött be a nem mindennapi, látványos menet: Szent Márton nagylelkűen megosztotta köpönyegét a didergő koldussal, pontosabban – mint ahogy az hamarosan kiderült – magával Jézussal.

A menet résztvevői együtt kiáltva, elszántan tettek ígéretet: Szent Mártonhoz hasonlóan ők is Krisztus katonái akarnak lenni!

Forrás: Kéthelyi Mátyás/Actio Christiana

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#KÉSZ #programok #szentek és boldogok #szolidaritás #ünnepek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató