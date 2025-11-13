Legyél te is Krisztus katonája! – Szent Márton-menetet tartottak Pest belvárosában

A 2013 óta minden évben megrendezett menet célja, hogy felhívja a figyelmet arra, a Márton-nap nem egyenlő a libapecsenyével.

Ennek az évszázados hagyománynak az alapja ugyanis pannóniai Szent Márton, akinek legendás alakja mindannyiunk számára példaként szolgálhat:

segítsünk a rászorulókon!

Mi, keresztények azonban nem elégedhetünk meg a közhelyes „jóemberkedéssel”: ahogy Szent Márton, úgy mi is

vegyük a bátorságot, hogy ne a földi hívságokra koncentráljunk az életben, hanem Istent szolgáljuk!

A rendezvényen rengeteg gyerek és felnőtt vett részt, nem véletlenül: a menetet maga Szent Márton vezette lóháton, a pestiek és a turisták nagy örömére és ámulatára.

A trombita-, kürtszó és dobpergés kísérte, lámpásokkal, fáklyákkal „felszerelt” vidám sereg derűs hangulatban vonult végig a Deák térről egészen az Egyetem térig.

Az Egyetem téren szokás szerint Szent Márton legismertebb legendájának bemutatásával fejeződött be a nem mindennapi, látványos menet: Szent Márton nagylelkűen megosztotta köpönyegét a didergő koldussal, pontosabban – mint ahogy az hamarosan kiderült – magával Jézussal.

A menet résztvevői együtt kiáltva, elszántan tettek ígéretet: Szent Mártonhoz hasonlóan ők is Krisztus katonái akarnak lenni!

Forrás: Kéthelyi Mátyás/Actio Christiana

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír