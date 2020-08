Legyen öröm az iskolakezdés Kárpátalján is! – A Katolikus Karitász akciót hirdetett

A trianoni tragédia századik évfordulóján a legkeletibb, magyarok lakta települések – Kőrösmező, Rahó, Aknaszlatina, Técső, Visk, Csap, Gyertyánliget, Huszt, Munkács, Nagybocskó, Nagyszőlős és Ungvár – elsőseinek ajándékoz színes ceruzát, zsírkrétát, vízfestéket, iskolatáskát és egyéb tanszereket a Karitász.

A Nemzetpolitikai Államtitkárságnak és a Könyvtárellátónak köszönhetően a szórványban minden magyar gyermek ábécéskönyvet kap és munkafüzeteket, melyből az olvasást, a betűvetést is megtanulhatják az elsősök. Az iskolakezdési csomag jelképes ajándék is azoknak a családoknak, akik a szórványban is megőrzik a magyar nyelvet és kultúrát, és továbbadják gyermekeiknek.

Legyen öröm az iskolakezdés az elcsatolt területeken is! Ez volt a célja a Katolikus Karitász akciójának, amikor 2017-ben a Délvidéken és Kárpátalján is elindította iskolakezdési programját. Így idén már negyedik alkalommal küldenek adományt, a kárpátaljai és a délvidéki családok ennek köszönhetően stabilan számíthatnak erre a segítségre.

A szervezet eddig minden évben személyesen adta át a táskákat, ez azonban a mostani helyzetben nem lehetséges. Ugyanakkor gondoskodnak arról, hogy az iskolakezdésre valamennyi támogatott családhoz megérkezzen a tankönyvből és egyéb tanszerekből, valamint iskolatáskából álló csomag.

Ezekhez a célokhoz kéri a szervezet a jószándékú adományozók felajánlásait, hogy közösen minél több gyermeknek segíthessenek.

Az adományokat szeptember 15-ig fogadják az alábbi módokon:

• A 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500 Ft támogatást jelent)

• Online adományozással a Karitász honlapján keresztül

• A Katolikus Karitász központi bankszámláján is várja az adományokat „iskolakezdés” megnevezéssel: Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008

Mi mennyit ér?

• 1 hívás egy színesceruza-készletet

• 10 hívás egy iskolatáskát

• 1000 hívás 100 gyermek támogatását



További információ kérhető:

Besze Erikától a sajto@caritas.org.hu e-mail-címen, illetve a 0630-688-1989-es telefonszámon.

*

Itthon tíz évvel ezelőtt indult a Karitász Legyen öröm az iskolakezdés! címmel meghirdetett gyűjtése; idén tízezer családnak kíván segítséget nyújtani a szervezet. Az elmúlt években hozzávetőlegesen több mint 30 ezer család kapott támogatást a Katolikus Karitásztól a szeptemberi tanévkezdéskor.

Forrás: Katolikus Karitász



Fotó: Vermes Tibor/Katolikus Karitász (archív)



Magyar Kurír