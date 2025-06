Legyetek a világ világossága – Marton Zsolt állandó diakónusokat szentelt Vácon

A szertartás elején az egyházmegyei diakónusképzés felelőse, Paszternák Tamás pasztorális helynök mutatta be a szentelésre várókat. Mindannyian akolitusként szolgáltak már az elmúlt években jelenlegi lakóhelyükön és egyházközségeikben Dunakeszin, Kerepes-Szilasligeten, Nagymaroson, Márianosztrán, Pécelen, Vácon és Veresegyházon. Volt közöttük olyan is, aki plébániaszervezőként tevékenykedett három kistelepülésen a megyéspüspök megbízásából. Ketten pedig a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálatának munkatársai: intézményvezetőként, valamint az intézményfenntartó központ vezetőjeként dolgoznak.

Marton Zsolt püspök a napi evangéliumból kiemelte Jézus szeretettörvényre vonatkozó utasítását, valamint az alábbi felhívását: „Ti vagytok a világ világossága… a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék Mennyei Atyátokat!” (Mt 5,14a.16) A főpásztor utalt rá, hogy Jézus szellemi-lelki életünk legfőbb fényforrása, de mindannyiunk hivatása, hogy az Ő világosságát tükrözzük és közvetítsük. Ebben pedig a diakónusoknak életük példájával és a tanítás továbbadásával külön is ki kell tűnniük és különféle szolgálataikban nekik is a „világ világosságává kell válniuk”.

A szentelési szertartás elején a leendő diakónusok a főpásztor kérdéseire válaszolva nyilatkoztak arról, hogy vállalják a szerpapi szolgálatot, megőrzik és hirdetik a hitet, ápolják magukban az imádságos lelkületet, és példaértékű módon követik Krisztust. Ezt követően engedelmességet fogadtak a jelenlegi főpásztornak és utódainak. A Mindenszentek litániája alatt a diakónusjelöltek életük átadásának kifejezésére földre borulva imádkoztak. A szentelés központi pillanata volt, amikor teljes csendben a püspök kézrátétel közben hívta a Szentlelket, és egyenként felszentelte az új diakónusokat.

Ezután a diakónusok magukra öltötték sajátos liturgikus öltözetüket: a keresztbe vetett stólát és a dalmatikát. Végül megkapják az evangéliumoskönyvet az alábbi szavak kíséretében: „Amit olvasol – hidd, amit hiszel – tanítsd, amit tanítasz – kövesd!”

2023–25 között a diakónusképző intézetben készültek a szentelésre a magyarországi és a határon túli egyházmegyei jelöltek, közülük kilencen a Váci Egyházmegyéből.

Plébánián szolgáló diakónusként segíti majd egyházközségük életét – civil foglalkozásukat megtartva – Bicsák Péter Veresegyházon, Duka Árpád Vácon, Gável Péter Nagymaroson, Rajkai Gergely Dunakeszin, Tálosi András Pécelen és Vaszil László Kerepes-Szilasligeten.

Pálfay Gellért a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálata Intézményfenntartó igazgatójaként dolgozik több éve, amely feladatot immár diakónusként fogja ellátni.

Sali Norbert Gergely Kemence, Bernecebaráti és Hont településen plébániaszervező diakónusként fog szolgálatot teljesíteni.

Takács Péter Márianosztrán börtönlelkészként dolgozott, ezt a feladatot továbbra is ellátja, most már diakónusként.

A szentmise végén a diakónusok nevében Vaszil László köszönte meg Marton Zsoltnak a szentelést, és kifejezte hálájukat a kapott kegyelmekért, felajánlva minden „buzgóságukat” az egyházmegye szolgálatára. Majd Takács Péter mondott köszönetet az édesanyáknak és feleségeknek, utóbbiakat kérve arra, hogy segítsék férjüket beosztani az idejüket a különféle szolgálatok között.

A szentelési mise zenei szolgálatában közreműködtek: Kristóf Szabina és Szerekován János operaénekesek, a szilasligeti és dunakeszi templomi kórusok képviselői és Kovács Balázs kántor. Énekelt a székesegyház Szent Cecília Kórusa, vezényelt Varga László, a váci székesegyház karnagya.

