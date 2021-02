Lélegzetelállítóan adja elő egy angol énekegyüttes Byrd eucharisztikus himnuszát

Az Ave verum corpus című, a 13. század óta ismert eucharisztikus himnusz William Byrd-féle feldolgozása a katolikus zenetörténet kiemelkedő alkotása; Byrd (1543–1623) pedig az angol katolikus zene utolsó képviselője.

A polifóniának ezt a mesterművét sokan Byrd legjobb munkájának tartják; elemzésével kiterjedt szakirodalom foglalkozik. Dinamikája és szenvedélyessége mellett sem sikkad el a szöveg, ami a szakrális zenében fontos tényező, hiszen a szentmise lényegi része; a teológiai elemeknek meg kell jelenniük a zenei struktúrában.

Az „O dulcis” szavaknál például kiemelkedik a szoprán szólam, azt követi a három mélyebb énekhang, melyeknek ezen a ponton egységes hangzása hangsúlyozza, hogy mindannyian fejet hajtanak Jézus áldozata előtt. Majd amikor a szöveg elér a „misereré”-hez, hirtelen négyszólamú polifóniára vált a dallam, mintha az irgalom sokarcú természetét szeretné kifejezni.

Juan Carreño de Miranda: Úrfelmutatás.

Matha Szent János, a trinitáriusok alapítójának látomása

Maga a Gesualdo Six énekegyüttes 2014-ben Cambridge-ben alakult Carlo Gesualdo Tenebrae Responsoriáinak előadására (Responsoria et alia ad Officium Hebdomadae Sanctae spectantia). 2018-ban English Motets című albumuk, amely az angol reneszánszból válogat, elnyerte német zenekritikusok elismerését, akik beválasztották negyedéves listájukra („Bestenliste”). Második, karácsonyi tematikájú lemezüket 2019 novemberében adták ki; az albumot a The Times a hét legjobb albumának választotta. 2020 márciusában Fading címmel jelent meg harmadik lemezük.

Ave verum corpus, natum

de Maria Virgine,

vere passum, immolatum

in cruce pro homine

cuius latus perforatum

fluxit aqua et sanguine:

esto nobis praegustatum

in mortis examine.

O (Iesu) dulcis, O (Iesu) pie,

O Iesu, fili Mariae.

Miserere mei. Amen.

