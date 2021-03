Ima az életért – Lelki adoptáció Hargitafürdőn

A kezdeményezés a Szűzanya fatimai jelenései nyomán jött létre. Az első ilyen fogadalomtétel Varsóban történt a Szentlélekről nevezett pálos templomban 1987. február 2-án. A fogadalomtétel azt jelenti, hogy egy ismeretlen, abortusz által veszélyeztetett magzatot valaki örökbe fogad, kilenc hónapon át imádkozik érte, hogy megszülethessen, valamint a szüleiért, hogy merjék őt vállalni. Van egy ima, amit naponta elvégeznek a fogadalmat tevők, illetve egy tized rózsafüzért imádkoznak erre a szándékra. Ha valaki úgy gondolja, emellett természetesen más felajánlást is lehet tenni, például lehet vállalni plusz böjtöt, több imádságot, többször elmenni szentmisére. Olyan felajánlásokat lehet tenni, ami a fogadalomtévő lelki fejlődését segíti, elsősorban természetesen a magzat védelme a cél.

A kezdeményezés Magyarországra Koncz Éva (lengyel műfordító) segítségével jutott el, ugyanis ő szívén viselte a lelki adoptáció elterjesztését, és sokan mások is társultak hozzá. Többen az augusztus 15-éhez, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódó, Varsó és Częstochowa közötti gyalogos zarándoklat során ismerték meg a lengyel egyházban gyakorolt lelki adoptálást. Mi, pálosok, törekszünk arra, hogy ennek a lelki adoptálásnak a hagyományát, szokását el tudjuk terjeszteni ott, ahol éppen szolgálunk – tette hozzá Bátor Botond.

Az érdeklődők számára egy honlap is segít tájékozódni. Itt tanúságtételek is olvashatóak, amelyek arról számolnak be, hogyan tudtak megmenteni egy gyermeket, a lelki adoptálásban való részvétel milyen lelki folyamatokat indított el bennük, illetve az abortuszt átélők hogyan tudtak felépülni a nehézségből, fájdalomból. Van egy telefonos applikáció is: Powerbank for Life, amely a lelki adoptálás mindennapjait segíti, és a napi imán, elmélkedésen túl tanúságtételeket is tartalmaz. Az applikáció mutatja, hányadik napon tartunk a fogadalomtételben, és azt is, hogyan néz ki azon a napon a magzat.

Az adoptálás liturgiája kicsit hasonlít a szerzetesi fogadalomtételhez, az evangélium felolvasása után a fogadalmat tevők közül egy jelzi, hogy jelen vannak, akik szeretnének fogadalmat tenni. Ezután elhangzik a prédikáció, utána elénekelik a Jöjj, Szentlélek Úristen éneket; a fogadalmat tevők égő gyertyát tartanak a kezükben, ezt a pap gyújtja meg és osztja szét. Ezután égő gyertyával a kezükben mondják el a fogadalom szövegét. Ebben benne van, hogy egy ismeretlen magzatot örökbe fogadnak, aki veszélyben van, és imádkoznak kilenc hónapon át érte. Ekkor mondják el először az imát, amit a fogadalmat tevők mindennap elmondanak. Ezután elmondják a hívek könyörgését, elfújják a gyertyát, és folytatódik a szentmise.

Azért szép, hogy március 25-én van ennek megünneplése, mert az ünnep arról szól, hogy Szűz Mária méhébe fogadta Jézust. Ezért sokan e napon adoptálják a veszélyben levő magzatot – mondta Bátor Botond OSPPE, és biztatott: bármikor be lehet kapcsolódni az imába. Ha valaki elfelejt néhány napot imádkozni, akkor annyival megtoldja a kilenc hónapot, ha hosszabb idő kimaradt, akkor kezdje újra. Habár ez személyes ima, vannak plébániai közösségek, ahol szerveznek a lelki adoptálók közös programokat (például Budapesten a Szikla-templomban volt a lelki adoptálóknak minden hónapban egy közös szentségimádása); a József Szövetség pedig a lelki adoptálás gyakorlati kivitelezésének megszervezésében segít.

Forrás: Romkat.ro



Fotó: Pixabay

