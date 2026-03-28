Lelki adoptálásra is sor került a nagyböjti ifjúsági imaesten Egerben

Az esemény keresztúttal kezdődött az intézmény udvarán, melyet Muhari Máté egyetemi lelkész vezetett.

A kápolnában a szentmisének Czárán Bálint érseki titkár volt a főcelebránsa, koncelebrált Lóczi Tamás, az egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa; Kakuk Ferenc érseki tanácsos; Holló Gábor, a bazilika káplánja és Muhari Máté, az EKKE egyetemi lelkésze. Az este folyamán lehetőség volt gyónásra is az istenkapcsolatuk megújítására vágyó résztvevőknek.

A szentmisében fogadalmat tettek a lelki adoptálást vállaló egyetemista fiatalok és hívek. A lelki adoptáláshoz való csatlakozás egy magzat lelki szüleivé teszi a híveket. Ők kilenc hónapon át imádkoznak egy egyedül csak Isten által ismert gyermekért, akinek az élete veszélyben van.

Czárán Bálint homíliájában a nagyböjt valódi lényegére hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének és a nagyböjti időszaknak is a középpontjában Jézus Krisztus áll.

A nagyböjt sem elsősorban az ember teljesítményéről szól, hanem Jézus Krisztusról. A hívők könnyen abba a hibába esnek, hogy a nagyböjtöt saját erőfeszítéseikre szűkítik le: mit kell tenniük, miről kell lemondaniuk, hogyan válhatnak jobbá.

A végén ott tartunk, hogy én, én és én” – fogalmazott Czárán Bálint. Ezzel szemben a nagyböjt célja az, hogy az ember Isten felé forduljon, és teret adjon jelenlétének az életében.

Az érseki titkár kiemelte: Isten nem kényszerít, hanem szeretettel hív, hogy kapcsolatba lépjünk vele. A böjt, a lemondás és az áldozat nem önmagunkért fontosak, hanem azért, hogy segítsenek felismerni saját valóságunkat, és közelebb vigyenek minket Istenhez.

Beszédében rámutatott arra is, hogy az ember gyakran torz képet lát önmagáról: hol lebecsüli, hol túlértékeli saját magát. A nagyböjt ebben is segítséget nyújt, mert szembesít a valósággal, miközben Isten szeretetére irányítja a figyelmet.

Az Isten már a világ teremtése előtt akarta, hogy létezzél”

– hangsúlyozta, kiemelve az emberi élet értékét és méltóságát. „Isten nagyon szeret téged, úgy ahogy vagy. Ő teremtett téged és gyermekévé akar tenni és boldognak akar látni.”

Az emberek gyakran „bálványokban” keresik a boldogságot, anyagi javakban, elismerésben vagy élvezetekben, ezek azonban nem tudják betölteni az ember szívét. A nehézségek és szenvedések viszont lehetőséget adnak arra, hogy az ember mélyebben megtapasztalja Isten jelenlétét.

Czárán Bálint személyes példát is megosztott, amikor családja egy súlyos élethelyzetben élte meg Isten gondoskodását. Mint mondta, éppen a szenvedésben érezte leginkább Isten közelségét.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén hangsúlyos szerepet kap Szűz Mária alakja is, aki teljes bizalommal mondott igent Isten akaratára. Példája arra hív, hogy a hívők a bizonytalanságok és nehézségek közepette is bízzanak Istenben.

A szentbeszéd végén az érseki titkár arra buzdította a híveket, hogy a nagyböjt idején éljenek a kiengesztelődés lehetőségével, merjenek bocsánatot kérni és megbocsátani. „Az Isten mindig hűséges, és mindig újrakezdést kínál” – emelte ki. A szentgyónásban megtapasztalhatjuk Isten jóságos, irgalmas szeretetét.

A bűneink nem problémák, hanem akadályok. Ha engedjük, hogy az Isten felemeljen, akkor visz tovább minket.

Fogadjuk el az ő szeretetét! Súlyos bűnben élsz, kérdéseid vannak, félelmeid vannak? Légy bátor és tedd le a bűneidet, botlásaidat a szentgyónásban! Isten nem kér semmit, csak azt, hogy fogadjuk el az ő szeretetét.

Krisztus életét adta értünk. Az üdvösség meg fog történni, a feltámadás meg fog történni. A kérdés az: én akarok ebben részesedni, vagy nem?”

Czárán Bálint szerint a nagyböjt legfontosabb kérdése nap mint nap ugyanaz, akar-e az ember Istennel élni. A válasz pedig nem a jövőben, hanem a jelenben kell, hogy megszülessen bennünk.

Muhari Máté egyetemi lelkész a szentmise végén megköszönte a lelki adoptálásba bekapcsolódók bátorságát és imádságát, majd arra buzdította a híveket, hogy hordozzák imádsággal szívükben a megfogant magzatokat.

Az imaesten a Talentum Ifjúsági Ének- és Zenekar szolgált. Az este szeretetvendégséggel zárult.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Domán Vivien

Magyar Kurír