Lelki keddek Pálferi ajánlásával

Az új előadás-sorozat a keddek gyümölcse, valamiképpen azoknak a folytatása, a pálferis alkalmak céljait próbáljuk meg kiteljesíteni – mondja András. – Ezt jelképezi az is, hogy egy új honlapot hoztak létre, Keddek.hu címmel, amely szimbiózisban lesz a Pálferi.hu oldallal.

„A Pálferi.hu-t azzal a céllal hoztuk létre Kolesár Andrással, aki korábban felvette a keddi előadásokat, hogy azt a tartalmat, ami megváltoztatta az életünket, minél szélesebb körben megmutassuk másoknak is. Akkor már nyolc éve jártam a keddekre, s az volt a tapasztalatom, hogy akik már hozzám hasonlóan oda járnak sok éve, azoknak kialakult egyfajta gondolkodásmódjuk, fel is vetődött ennek kapcsán, milyen jó lenne egymással találkozni – ebből a gondolatból született meg sokak részvételével a közösség. Most is mindkettő a célunk: a mentálhigiénés pálferis gondolkodást szeretnénk minél többekhez eljuttatni, és mellette szeretnénk közösséget is építeni.”

Öt éve, 2018-ban, amikor 18 év után befejeződött az egykori plébániai hittanból kiterebélyesedett előadás-sorozata, magának Pál Ferinek volt a kérése, hogy ne is legyen semmiféle folytatása az alkalmaknak, és ehhez tartották is magukat a szervezők, csak más jellegű programokat kínáltak a közösségnek. A recesszió nem is ütött be rögtön – mondja András –, hanem egy év késéssel, és igazán a koronavírus-járvány pecsételte meg. Emiatt maga a közösség már csak laza kapcsolatokban él. „Abban látjuk a reményt, hogyha újra elkezdünk személyesen találkozni, akkor újraéled a közösség.”

Pál Feri közösségében mindig is nagy szerepe volt Jézus tanításának, a statisztikák szerint az előadásokra járók 60–65 százaléka volt a katolikus, és 85 százalékot tett ki a keresztények száma, de nyilván az előadó-lelkipásztor karizmája gyűjtötte őket egybe – véli Gláser András.

A szervezők most abban bíznak, hogy nemcsak a karizmából adódott ez, hanem magából a mondanivalóból. Pál Ferinek annyiból van köze az új sorozathoz is, hogy vele együtt válogatták, válogatják ki az előadókat, de azért a szervezők szívében él Feri ígérete, hogy félévente tart egy előadást – teszi hozzá András.

Az előadások Budapesten, a Szent Margit Gimnáziumban lesznek kéthetente keddenként 19 órától. Aki nem fér be, távolabb lakik, vagy nem jó neki ez az időpont, annak sem kell szomorkodnia, hiszen utólag online formában is elérhetőek lesznek az előadások. Profi stábbal dolgoznak, akik az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye YouTube-csatornáját, a Kardinálist is szerkesztik. Emellett kialakítanak egy online teret is, ahol elérhetővé tesznek az előadások mellett számos más videós tartalmat is. Itt az érdeklődők feltehetik kérdéseiket, melyekre az adott előadó podcastbeszélgetés formájában fog válaszolni.

Kevés olyan széles spektrumú előadó van, mint Pál Feri, így általában a megszólalók magukkal hozzák a saját témájukat, témáikat. Limpár Imre tanácsadó szakpszichológus közéjük tartozik, ő több előadást is fog tartani januárig – árulja el Gláser András.

Az első két alkalommal Beke Csilla mentálhigiénés szakember, pszichodráma- és bibliodráma-vezető lesz az előadó, aki a női archetípusokról fog beszélni. A negyedik alkalmon Nedeczky Júlia lép a színpadra, aki a nagyközönség számára az első magyar nőként lehet ismert, aki 8000 méternél magasabb hegyet mászott meg; civilben pszichológus, és célokról, célkitűzésekről, félelmekről szól majd. A teológiai vonalat sem kívánják elhagyni, a harmadik, október 31-i esten Török Csaba egyetemi tanár, plébániai kormányzó tart előadást. A fiatalabb korosztályt megszólító, havi-kéthavi rendszerességű Open Sky-rendezvényeken pedig Merva Péter lesz előadó, aki kilencévnyi pszichológiai munka után ment el papnak.

„A különböző korosztályok megszólítása nagyon fontos számunkra. A közösség hosszú távon akkor marad fenn, ha minden generáció jelen van, ezért fontos a szeniorcsoport is. Cél, hogy mindenki megtalálja a helyét, ne házasodjanak ki a közösségből az emberek. Ebben nekem etalon a káposztásmegyeri Szentháromság-plébánia közössége” – mondja András.

A családos vonalat is szeretnék erősíteni, mert tapasztalatuk szerint létező igény van erre; két-háromszáz ember is eljött a szülők napja elnevezésű programjukra, a pálferis táborokon mégis csak a családosok keménymagja vesz részt évek óta.

Hogy mekkora hatása van a Pál Feri-féle mentálhigiénés tanításnak az ember életére? A pálferis előadások belső szemléletet és egyúttal egy nyelvezetet is adtak nekünk. Megfoghatóvá tesznek jelenségeket – válaszol erre Gláser András. Az alapítvány vezetője azt mondja, hogy ha stresszhelyzetben cselekszik, akkor nem biztos, hogy annyira látszik rajta a húszévnyi részvétel a Pálferi-keddeken, de döntéseiben, világlátásában, cselekedeteiben, hosszú távú terveiben talán megmutatkozik. „Sokkal kevesebb felesleges dolgot művelek, a céljaim világosabbak, és sokkal jobban megértem az emberek működését, beleértve a sajátomét is. A gyermeknevelésben is nagyon megmutatkozik az előadások hatása, és érdekes, hogy a »pálferis« társaimmal egy nyelvet beszélünk, míg a szüleim generációjával sokkal nehezebben tudok a nevelési kérdésekben egyetérteni. Akik jártunk az előadásokra, sokkal inkább látjuk, mi a gyerek valódi szükséglete, míg a korábbi generáció hajlamos a saját szükséglete alapján dönteni a gyermekek ügyében, például milyen és mennyi szakkörre járjon, mit szabad, és mit nem szabad egy gyereknek megtennie.”

A keddi alkalmak után terveznek kiscsoportos beszélgetéseket is, de ez lehet, hogy csak később indul; eleinte inkább a találkozások, újratalálkozások öröme lesz a meghatározó a programot követően.

Szerző: Agonás Szonja

Fotó: Merényi Zita

Videó: Pálferi.hu

Magyar Kurír