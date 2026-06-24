Lelkigyakorlattal készültek a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-templom búcsúünnepére

A templombúcsúra június 24-én, szerda este 6 órától kerül sor a Keresztelő Szent János-templomban; az ünnepi szentmisét a helyi plébánosok koncelebrálásával Kálmán Peregrin OFM mutatja be.

Az elmélyülést szolgáló lelkigyakorlat során Kálmán Peregrin a bűn és a búcsúnyerés fogalmai köré építette beszédét.

Kifejtette: a búcsús ünnepségeket megelőző lelkigyakorlatok lényege, hogy a hívek benső felkészülését és megtisztulását segítsék. A tudatos ráhangolódás és részvétel fölszítja a bűnbánatot, a szentgyónás elvégzésére indít, és böjttel társítva képes kieszközölni a jó Isten különleges kegyelmét. Így a szentgyónással összekötött imádságos út, az önként vállalt lemondás, továbbá a javulási szándékot kifejező jótettek a lelkigyakorlatozó vétkei következményeinek elengedésével vagy a tisztítótűzben szenvedő lelkek vezeklési útjának lerövidülésével, azaz búcsúval járnak.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír