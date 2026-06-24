Lelkigyakorlattal készültek a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-templom búcsúünnepére

Külhoni – 2026. június 24., szerda | 9:00
4

Június 22-én, hétfőn vette kezdetét a kétnapos lelkigyakorlat, amelynek során a marosvásárhelyi belvárosi plébánia közössége a Keresztelő Szent János tiszteletére fölszentelt templom búcsúünnepére készül. A lelki felkészülést az este 6 órától kezdődő szentmisék keretében Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója tartotta.

A templombúcsúra június 24-én, szerda este 6 órától kerül sor a Keresztelő Szent János-templomban; az ünnepi szentmisét a helyi plébánosok koncelebrálásával Kálmán Peregrin OFM mutatja be.

Az elmélyülést szolgáló lelkigyakorlat során Kálmán Peregrin a bűn és a búcsúnyerés fogalmai köré építette beszédét.

Kifejtette: a búcsús ünnepségeket megelőző lelkigyakorlatok lényege, hogy a hívek benső felkészülését és megtisztulását segítsék. A tudatos ráhangolódás és részvétel fölszítja a bűnbánatot, a szentgyónás elvégzésére indít, és böjttel társítva képes kieszközölni a jó Isten különleges kegyelmét. Így a szentgyónással összekötött imádságos út, az önként vállalt lemondás, továbbá a javulási szándékot kifejező jótettek a lelkigyakorlatozó vétkei következményeinek elengedésével vagy a tisztítótűzben szenvedő lelkek vezeklési útjának lerövidülésével, azaz búcsúval járnak.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

#búcsú #lelkigyakorlat #szerzetesek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató