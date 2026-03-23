Lenyűgöző Isten hűsége! – Varga László püspök Szombathelyen tartotta nagyböjti lelkigyakorlatát

Tanuljunk meg Jézustól imádkozni!

Első tanításában Varga László püspök az ima fontosságáról beszélt. „Szeretném, ha Jézustól tanulnánk meg imádkozni. Az Ő példáját kell követnünk. A Szentlélek – akit a szívünkbe árasztott az Atya – tanít meg bennünket imádkozni.” Majd feltette a kérdést: „Miért hagytuk abba az imát? Miért imádkozunk olyan keveset?”

Az ima nem program, nem leteljesítendő feladat, az ima kapcsolat az élő Istennel.

Jézus, amikor azt kérték tőle a tanítványok, hogy tanítsa meg őket imádkozni, a Miatyánk imát adta nekik, de folyamatosan láthatták a példáját is, ő hogyan imádkozik, hogyan éli meg személyes kapcsolatát a mennyei Atyával. Mindvégig engedelmeskedett az Atyának, önként szeretetből. Tőle akart függni. Nem imákat tanított, hanem imádkozni, eléjük élt egy kapcsolatot. Nekünk azt a kapcsolatot kell megtanulnunk és megélnünk, amit Jézus megélt az Atyával. Ennek az alapját Ő maga hozta létre bennünk. (...)

Az ima több mint az imádságok elvégzése, több mint programteljesítés. Ima nélkül nem tudunk élni. Lenyűgöz, megrendít Isten hűsége. Soha nem hagyott magamra. Amikor úgy érzem, méltatlan vagyok a szeretetére, akkor szorosabbra fűzi velünk a kapcsolatot. Rossz látni, hogy mennyire fontos a bűn a keresztény ember életében. Vakká tesz bennünket a világ bűne, a sötétség munkája. Mennyi időt töltünk azzal, hogy a rosszról beszélünk. Föl is nagyítjuk. Mi lenne, ha a nyelvünket, eszünket, szívünket Isten nagyságára fordítanánk? Isten országának igazsága itt van, csak nem vesszük észre. Csak akkor lesz világosság, ha elkezdünk arról beszélni, hogy itt van Isten szereteturalma, Isten országa. Ha azt keressük, hol fedezhetem fel Isten jóságát a sok szeretetlenség között.

A kapcsolatok meghatároznak bennünket. Mi lenne, ha a legnagyobb szeretetkapcsolat határozna meg bennünket, az a szeretet, ami maga az Isten?”

Varga László püspök első elmélkedése visszahallgatható, a teljes szentbeszéd olvasható.

Ne féljetek! Ő az Úr és senki más!

A lelkigyakorlat második napján Varga László püspök folytatta elmélkedését az imáról .

„Van egy szánkkal megvallott hitünk, és van a nagybetűs életünk – a kettő sokszor köszönő viszonyban sincs egymással.

A szánkkal megvallott hitet és a valóságot össze kell kapcsolni. A hit több mint erkölcsös élet, a hit a teljes ráhagyatkozás Krisztusra.

De sokszor a félelem legyőzi a hitünket, vagy a tapasztalat fölébe kerekedik hitünknek. Bár megvalljuk, hogy hiszünk, de amikor hallunk egy rettenetes hírt, kétségbe vonjuk, nem merjük elhinni, hogy Krisztusnak hatalma van felette. Ez a hit krízise. Ezért naponta kell kérni a Szentlelket, hogy Isten szavát fölébe tudjuk helyezni annak, amit érzünk.

Mi a kinyilatkoztatás? Haragudjatok, de ne gyűlöljetek. A harag bennünk van, de ha a kinyilatkoztatást fölébe helyezem, elindul a megbocsátás. A mennyei Atya miatt kell megbocsátani, mert Ő megbocsátott nekem Jézus Krisztusban. Szabadok vagyunk arra, hogy másként viselkedjünk, mint a világ fiai. Össze kell kapcsolni a kinyilatkoztatást és az életet. A hit munkája az, hogy a hitem fölébe kerüljön a tapasztalatomnak. Rettentően félünk a jövőtől. A történelem számunkra üdvösségtörténet,

ez a világ meg van váltva. Isten benne van, részese a történelemnek. Ő a törénelem Ura, senki más. Szüntelenül kell imádkozni, nem szabad belefáradni,

ezt kéri Jézus is. Ő megmutatta a tanítványoknak, hogyan kell állandóan, szüntelenül, folyamatos kapcsolatban lenni a mennyei Atyával. (...)

El kell fogadnom Isten forgatókönyvét. (...) Ha mernénk hinni Jézusban, átadnánk neki az életünket. Ne féljetek! Ő az Úr és senki más. Érdemes a kinyilatkoztatott igazságokat megszívlelni. Egyetlen igazság van: Jézus, mert ő az Út, az Igazság és az Élet. Ha hiszünk az igazságban, helyére kerül minden, ami körülöttünk van. Adjunk hálát a hit ajándékáért, kérjük a Szentlelket, hogy egy negyednapos halott látványa ne ingassa meg a hitünket, hiszen Jézus egyedül az Úr és senki más.

Varga László püspök nagyböjti beszédének második része meghallgatható, a teljes szentbeszéd olvasható.

Rá merjük-e bízni magunkat feltétel nélkül az Atyára?

Vasárnap, a családi gitáros szentmisét Varga László kaposvári megyéspüspök mutatta be, melyen folytatta az imáról szóló elmélkedést.

Tanuljunk Jézustól imádkozni, aki azért jött, hogy felébressze a hitet. Úgy mutatta be Istent, mint szerető Atyát, akit érdekel, mi történik a gyermekeivel. Tanított a gyermeki bizalom imájára.

Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van jegyezve a mennyben. Merünk-e egy olyan Istenben hinni, aki elrendezte a jövőnket?

Rá merjük-e bízni a jelenünket és a jövőnket? Teljes önátadás, teljes bizalom van Jézus és az Atya között. Erre ad példát tanítványainak: teljesen szabadon tegyük magunkat függővé a mennyei Atyától. (...) A gonosz egyik nagy bravúrja, hogy megkérdőjelezi Isten irántunk való szeretetét. „Atyám hálát adok neked, hogy meghallgattál, én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy te küldtél engem.” Ez a teljes önátadás imája. Rá merjük-e bízni magunkat az Atya szeretetére feltétel nélkül? Jézus arra hív minket és arra adott példát, hogy hasonlóképpen imádkozzunk: adjuk át magunkat teljesen az Atya szeretetének.

Néhány fontos szempotot is adott az imára a kaposvári püspök:

– az imában mindenki kezdő;

– Isten a szívünket nézi, nemcsak abban az értelemben, hogy a mai nap is újra kellett kezdenem;

– tanulnunk kell ezt a kapcsolatot, mert az ima kapcsolat;

– aki igazán imádkozik, az imában kezdő és mennyire nem tud jól imádkozni, újra meg kell találnom a szavakat;

– senki sem tud a másiknál jobban imádkozni, Isten nem állított fel imamércét;

– Istennek minden ima kedves, nem úgy mér, mint mi.

Isten mindenkinek a szívébe helyezte az ima utáni vágyat. Ő mindannyiunkat meghívott arra, hogy válaszoljunk az Ő szeretetére. Mielőtt kibúvókat keresünk arra, hogy miért nem imádkozunk, érdemes megfontolni, hogy a Szentlélek állandóan imádkozik bennünk. Ő vezet akkor is, amikor úgy érezzük, nem tudunk imádkozni.

Az ima tehát nem a mi teljesítményünk, nem emberi bravúr.

Fontos tudni, hogy Isten a szükségletek által tanít imádkozni. Az ima annyira hozzánk tartozik, mint a lélegzetvétel vagy a szívdobogás. A Szentlélek akkor is imádkozik, amikor nem fogalmazom meg az imámat. A lényeg, hogy rákapcsolódjak, hogy megengedjem, hogy általam imádkozom. Ez akkor is működik, ha nem tudatosul bennem, ugyanúgy mint a szívdobogás.

A mennyi Atya tudja, mi jó nekünk, mire van szükségünk. Ennek ellenére azt mondja Jézus, hogy kérjünk. A kérés által fejezzük ki a bizalmat.

Csak ahhoz fordulok a kérésemmel, akiben bízom, hogy nem fog megalázni, nem fog elutasítani. A Szentlélek arra inspirál bennünket, hogy bekapcsolódjunk Isten akaratába. Mi Isten akarata? A válasz egyértelmű: Isten akarata az, hogy teljes életet élejünk, hogy szentek legyünk, hogy átragyoghasson a lényünkön, tekintetünkön az Ő szentsége, az Ő szeretete.

A szentbeszéd meghallgatható, teljes terjedelmében olvasható.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

