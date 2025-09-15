Lenyűgöző koncert és drónshow világhírű művészekkel a Szent Péter téren

Kitekintő – 2025. szeptember 15., hétfő | 17:23
4

Az Emberi Testvériség Világtalálkozója (World Meeting on Human Fraternity) csúcspontjaként valósult meg a nagyszabású esemény szeptember 13-án Rómában. A színpadon tanúságtevők és művészek váltották egymást, köztük Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend és az Il Volo. A bazilika fölött háromezer drón által festett képek jelentek meg, melyeket a Sixtus-kápolna remekművei ihlettek.

Zene, fények, várakozás – nem csupán művészeti esemény volt ez, hanem nagyszabású kulturális projekt: párbeszéd, tanúságtétel és művészet egyben. A Grace for the World (Kegyelem a világnak) elnevezésű rendezvény szeptember 13-án este a Szent Péter téren az Emberi Testvériség Világtalálkozóját zárta: az elmúlt napokban tizenöt kerekasztal-beszélgetést és számtalan műhelybeszélgetést szerveztek kiemelkedő nemzetközi személyiségek részvételével.

Jelképes ölelés a világnak

A kolonnádok közé 18 órától lehetett belépni, a közönség elfoglalhatta helyét erre a különleges estre, amelyen világsztárok előadásai és tanúságtételek váltották egymást. A színpadon fellépett többek között Andrea Bocelli, Pharrell Williams a Voices of Fire gospelkórussal, John Legend, a Római Egyházmegye kórusa Marco Frisina vezetésével, az olasz Il Volo tenortrió, a kolumbiai dalszerző-énekes Karol G és sok más művész.

Az est különleges hangulatát emelte a Nova Sky Stories által megvalósított drón- és fényshow, amelyet a Sixtus-kápolna freskói inspiráltak. Az esemény – ahogy azt a találkozót bemutató sajtóközlemény is hangsúlyozta – a testvériség erejét ünnepelte, a világnak pedig „jelképes ölelést küldött és megerősítette a közös elköteleződést a teremtett világ érdekében”.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican Media

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

#misszió #művészet #találkozó

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató