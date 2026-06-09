Leó pápa alapítványt hozott létre a Vatikán megújulóenergia-ellátását biztosító rendszer kiépítésére

A Szentatya az első három évre Raffaella Petrini nővért, a Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának elnökét és Giordano Piccinotti érseket, az Apostoli Szentszék Vagyonkezelőségének (APSA) elnökét nevezte ki az alapítvány elnökének, illetve alelnökének.

A Szentszék „valósítsa meg az átmenetet a fenntartható fejlődés modelljére”, és „azonnal tegye láthatóvá és kézzelfoghatóvá” a korábbi kötelezettségvállalást egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítésével a Róma külvárosában, Santa Maria di Galeriában található extraterritoriális (Vatikánon kívül eső) területén, amely nemcsak a rádióállomás, hanem Vatikán városállam teljes energiaellátását is biztosítja – ez a célja a XIV. Leó pápa által megalapított a Fratello Sole Alapítványnak. Ez egy olyan projekt, amelyet Ferenc pápa már szorgalmazott a 2024. június 21-én aláírt Fratello sole kezdetű apostoli levelében. Leó pápa hozzátette, hogy az alapítvány létrehozása összhangban van a fent említett motu proprióval és az olasz hatóságokkal 2025. július 31-én aláírt, és 2026. május 27-én hatályba lépett megállapodással.

Az agrofotovoltaikus rendszer egy agrár- és energetikai megoldás, amikor egyazon földterületen történik mezőgazdálkodás (növénytermesztés vagy állattenyésztés) és napelemekkel való villamosenergia-termelés.

„Az alapítvány a jövő reményének jele, és példát mutat arra, hogyan lehet összeegyeztetni az energiatermelést és a mezőgazdaságot a környezet tiszteletben tartása és védelme mellett, összhangban a Laudato si' kezdetű enciklikában, a Laudate Deum kezdetű apostoli buzdításban, a Fratello sole motu proprióban és általánosabban a környezeti fenntarthatóság és közös otthonunk gondozásának az Egyház társadalmi tanításában foglalt elveivel.”

Az alapítvány bejegyzett székhelye a Vatikánban található, tevékenységét pedig a Santa Maria di Galeria extraterritoriális övezetben végzi – olvasható a kirográfban. Az újonnan létrehozott alapítványnak saját szabályzata van, amelyet Leó pápa egyidejűleg jóváhagyott, és amelyet ezzel a kirográffal együtt tesznek közzé.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Wikipédia (illusztráció)

Magyar Kurír