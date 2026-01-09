Leó pápa áldását küldte a lengyel városok utcáin tartott vízkeresztnapi felvonulások résztvevőinek

Leó pápa levelében kiemelte: az idei vízkeresztnapi háromkirályok-felvonulást a 2025-ös szentév lezárásának napján tartják meg, a mottója ezért „Örvendeznek a reményben”, ami egyben egy régi lengyel karácsonyi énekre is utal.

A remény „különösen a családoknak és a fiatal nemzedéknek adjon új erőt, hogy közvetítsék azt a szenvedőknek, az idősebbeknek, valamint azoknak a misszionáriusoknak, akik világszerte hirdetik Jézust” – fogalmazott a Szentatya.

*

A fővárosban tartott vízkeresztnapi háromkirályok-felvonulást délben az úrangyala imádsággal Adrian Galbas varsói érsek indította útra. A sokezres tömeg Varsó belvárosán át a királyi vár előtti térre vonult, ahol egy élő betlehemnél a napkeleti bölcsek jelképesen hódoltak a kisded Jézusnak.

A résztvevők ezt követően lengyel népi eredetű polonéz udvari táncot jártak, és karácsonyi dalokat énekeltek, ismert zenei együttesek közreműködésével.

Karol Nawrocki az elnöki palotánál csatlakozott a felvonuláshoz. Újságíróknak nyilatkozva elmondta: rokonszenvesnek találta, hogy egy alulról szerveződő közösségi kezdeményezés az évek során ilyen méreteket öltött. „Lengyelország nagyon ragaszkodik a katolikus és keresztény hagyományokhoz, a vízkereszt megünnepléséhez” – fogalmazott az államfő.

* * *

A régi népi betlehemezési hagyományra visszanyúló, látványos, jelmezes lengyelországi vízkeresztnapi háromkirályok-felvonulásokat 2009-ben egy varsói katolikus iskola kezdeményezte. A fővárosi szokáshoz később egyre több lengyelországi, valamint lengyelek lakta külföldi város, település is csatlakozott – így ma már Európa legnagyobb betlehemes játékának is nevezik.

2025-ben Lengyelország-szerte mintegy kétmillióan csatlakoztak a felvonulásokhoz.

Forrás: MTI

Magyar Kurír