Leó pápa az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóján: Közös a felelősség

Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történetének meghatározó pillanatára, 1776. július 4-re utal, amely nap kitartó hangot adott a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméinek.

A pápa felidézi, hogy két és fél évszázadon át amerikaiak nemzedékei dolgoztak együtt ezen elvek továbbvitelén az áldozatvállalás, szolgálat, innováció és polgári részvétel által.

Az évforduló megünneplése nemcsak a nemzet figyelemre méltó útjáról való megemlékezésről szól, hanem arra hív, hogy elgondolkodjunk azon a felelősségen, amelyet Amerika fiai és lányai egymás, valamint a ma formálódó nemzet örököseivé váló nemzedékek iránt viselnek – figyelmeztet Leó pápa.

Ezen évforduló megünneplésekor fontos felismerni, hogy a vallásszabadság régóta központi szerepet játszik az amerikai ígéretben, védve mind az egyéni méltóságot, mind a sokszínű lakosság békés együttélését.

Ugyanez a szabadság tette lehetővé a katolikus egyház számára, hogy gyökeret eresszen és virágozzon az Egyesült Államokban, nemcsak saját tagjai, hanem az egész nemzet javára. Az egyház hűséges fiaiként és lányaiként a katolikusok arra hivatottak, hogy létezésük minden dimenzióját Krisztus szeretetével ruházzák fel (vö. 2Kor 5,14), az Evangéliumot a mindennapi élet körülményei között élve. „Ez az életmód számos előnnyel járt, amelyeket az egyház az évek során nyújtott e nemzet fejlődéséhez. Különösen az oktatás, a szegények iránti törődés előnyben részesítése, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások terén végzett szolgálatára gondolok, hogy csak néhányat említsek” – jegyzi meg Leó pápa.

Ezután emlékeztet: „A Sapientiae Christianae kezdetű enciklikájában elődöm, XIII. Leó pápa azt írta, hogy »nincs jobb polgár… annál a kereszténynél, aki tudatában van kötelességének« (7. sz.). Valójában a hit – távol attól, hogy szemben álljon az állampolgári felelősséggel – új erőt ad az igazságosság, a béke és a közjó keresésének, tökéletessé téve a Teremtő által adott minden természetes ajándékot. Szent Pál arra buzdította a korai keresztényeket, hogy imádkozzanak a hatalmon lévőkért, hogy békés életet élhessenek Isten akaratával összhangban (vö. 1Tim 2,2). Ebben a tekintetben – az Isten és a haza iránti kötelesség hűséges teljesítésében – a katolikusok arra kapnak meghívást, hogy továbbra is szolgálják a nemzetet, mint kovász a szeretet civilizációjának növekedését (vö. Mt 13,33)” – kéri XIV. Leó.

Szintén az ország fejlődését irányító alapelvek közé tartozik minden emberi élet Istentől kapott méltósága – emlékeztet a pápa. Minden ember olyan eredendő értékkel rendelkezik, amely tiszteletre, védelemre és gondoskodásra szólít fel. Ebben a szellemben e méltóság teljes megértése elvezet annak felismeréséhez, hogy

fontos az emberi élet megóvása annak kezdetétől a természetes haláláig, és egy olyan társadalom felépítése, amelyben a kiszolgáltatottak, a szenvedők és az elfeledettek mindig együttérzéssel, szolidaritással és szeretettel találkoznak.

A pápa továbbá rámutat, hogy az emberi élet védelme magában foglalja a migránsok befogadását, védelmét és támogatását is, akiknek reményei, áldozatai és hozzájárulása a kezdetektől része az ország történelmének. „Minden nemzedékben a szabadságot, a lehetőséget, a hovatartozást keresve érkezettek hozzájárultak a nemzet karakterének formálásához. Együttérzéssel és nagylelkűséggel fogadni őket nem csupán a jótékonykodás, hanem a minden embert megillető méltóság elismerése is” – állapítja meg levelében XIV. Leó.

Utalve legutóbbi enciklikájára, a Magnifica Humanitas-ra, a közjó érdekében végzett közös munkáról írva hangsúlyozza. „Egy olyan világ építése, amelyben mindenki virágozhat, közös felelősségre és bátorságra van szükség. Senki sem tudja egyedül viselni a világ előtt álló kihívások súlyát” (13.).

Szükségünk van egymásra, és egységben kell együttműködnünk, hogy szembenézzünk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a világ ma szembesül – figyelmeztet Leó pápa, hangot adva annak a reményének is, hogy ez a mérföldkő megújítja a szabadság, az igazságosság, a lehetőségek és a demokrácia ígérete melletti közös elkötelezettséget. Az amerikaiak tiszteljék azok bátorságát és vízióját, akik előttük jártak azzal, hogy megerősítik közösségeiket, tiszteletben tartják a különbözőségeiket és együtt dolgoznak egy tökéletesebb egységért – kéri Leó pápa levelében.

Végül gratulál a rendkívüli nemzeti évfordulóhoz, azt kérve, az 1776-os év szelleme továbbra is árasszon reményt és egységet az Amerikai Egyesült Államok számára, amint a jövő felé halad. Mindenkit imáiról biztosít annak érdekében, hogy megújult erőfeszítéseikkel erősítsék meg a nemzetet az alapító atyákat irányító alapelvekben. Végül a Szeplőtelen Fogantatás, az USA védőszentjének közbenjárására bízza az amerikai lakosságot, hogy továbbra is őrködjön Amerika felett és védelmezzen mindenkit, aki ott él.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír