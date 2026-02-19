Leó pápa az olasz kormánymegbízottaknak: Őrizzétek a szolidaritás, bátorság és igazságosság értékeit

Az ókori Rómában és az Egyházban is ismert volt a prefektus megnevezés, ami elöljárót, tisztviselőt jelent. Küldetésük ma is hasonló: őrködni a közrend és a közbiztonság felett valamennyi állampolgár javára. Konfliktusos és nemzetközi feszültségektől terhes korunkban különösen fontos a közjó védelme, ami nem korlátozódik anyagi dolgokra, hanem elsősorban az Olasz Köztársaság erkölcsi és spirituális örökségét jelenti. A társadalmi összhang felett őrködve a prefektusok óvják az állampolgárok szabadságát és jogait, különös tekintettel a gyengébb rétegekre. A pápa megállapította, hogy amikor a civil élet rendezetten zajlik, akkor a szegényeket jobban befogadják, az idősek nyugodtabbak, jobban működnek a szolgáltatások a családok, a betegek és a fiatalok javára.

A találkozó csoportképe

Bűnözés elleni harc

A közrend nem csupán a bűnözés elleni jogos harcot jelenti, hanem kitartó ellenállást az erőszak, a hamisság és a közönségesség formáival szemben, amelyek sértik a társadalom szerkezetét. A prefektusoknak gondozniuk kell a szociális kapcsolatokat, építeni az egyre hatékonyabb együttműködést az állam központi intézményei, a helyi hatóságok és az állampolgárok között.

Etika és elkötelezettség

Tiszta elmével és a köz iránt elkötelezett lelkiismerettel szolgálják az olasz nép javát – buzdította a prefektusokat a pápa, majd rámutatott kettős tanúságtételükre. Egyrészt együtt kell működniük a különböző szintű közigazgatási szervekkel, másrészt szakmai felelősségről és erkölcsös életvitelről kell tanúskodniuk. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy sikerül gördülékenyebbé tenni a bürokráciát is.

Szükséghelyzetben, természeti katasztrófák vagy veszély esetén a prefektusok az Olasz Köztársaság nevében testesítik meg a szolidaritás, a bátorság és az igazságosság értékeit. Szolgálatuk etikai minőségét jelzi az is, ahogy kezelik az új technológiák jelentette kihívásokat, mint például a mesterséges intelligenciát, melyet ma a közigazgatásban alkalmaznak. Ezeket az eszközöket figyelmesen kell irányítani nemcsak a személyes adatok védelmére, hanem azért is, hogy mindenki javát szolgálják, ne csak egy elit érdekeit.

Az olasz belügyminiszter a Szentatyával

Egyház és állam együttműködése

Leó pápa végezetül rámutatott, hogy az olasz prefektusok mindig számíthatnak az Egyház együttműködésére és tiszteletére. A megyéspüspökökkel fennálló építő kapcsolatok megkönnyítik a migránsok befogadását és a rászorulók segítését, de olyan gyakorlati ügyek kezelését is, mint az egyházi épületek gondozása. A keresztény közösség hite és az általa megtestesített vallási értékek így hozzájárulnak Olaszország kulturális és társadalmi növekedéséhez.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír