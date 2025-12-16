Leó pápa az olasz titkosszolgálathoz: Tartsák tiszteletben az emberi méltóságot és jogokat

1925-ben jött létre a Katonai Hírszerző Szolgálat, és ezzel megszületett Olaszországban a titkosszolgálat, mely az állambiztonság megóvását hivatott garantálni. Leó pápa elismerését fejezte ki munkájukért, amely hozzáértést, átláthatóságot és egyben diszkréciót igényel. Mindez súlyos felelősséggel ruházza fel őket azért, hogy szüntelenül figyeljék az országra leselkedő veszélyeket, és hozzájáruljanak a béke megőrzéséhez. Fárasztó munka, de nagyon fontos, hogy megelőzzék a társadalomra veszélyes eseményeket.

Az elmúlt száz évben sok minden megváltozott, képesség- és eszközszinten egyaránt kifinomultabb lett a szervezet tevékenysége, ugyanakkor a társadalmunk előtt álló kihívások is növekedtek, sokrétűbbé váltak. Ezért a Szentatya a szakértelmen túl arra kérte az olasz titkosszolgálat tagjait, hogy két fontos etikai tényezőre fektessenek hangsúlyt: tartsák tiszteletben az emberi személy méltóságát és a kommunikációs etikát.

Egyensúly a közjó és az egyén jogai között

A biztonsági tevékenységnek soha nem szabad szem elől tévesztenie az emberi személy méltóságának tiszteletét, sem az egyének jogait. Nehéz körülmények között, amikor a közjó háttérbe szorítani látszik minden mást, beleeshetünk abba a csapdába, hogy megfeledkezünk erről az etikai kívánalomról, és ezért nem mindig könnyű megtalálni az egyensúlyt. A biztonsági szerveknek gyakran kell információt gyűjteniük az egyénekről. Szükség van meghatározott keretekre, melyek a személyi méltóságot veszik alapul, és őrködni kell a titkosszolgálati munka során adódó kísértések felett. A pápa arra buzdított, hogy cselekedeteik legyenek mindig összhangban a közjó célkitűzésével, és hogy a nemzetbiztonság megóvása mindig és minden körülmények között garantálja a személyiségi jogokat, tartsa tiszteletben a magánéletet és a családi életet, a lelkiismereti és információszabadságot, az igazságos eljáráshoz való jogot. Ebben az értelemben törvényekkel kell szabályozni a titkosszolgálat működését, megfelelően nyilvánosságra hozni, rendszeresen ellenőrizni, valamint a költségvetésüket átláthatóvá tenni.

Kommunikációs etika

Leó pápa ezután a kommunikációs etika fontosságára mutatott rá. A kommunikáció jelentősen megváltozott az elmúlt évtizedekben. A digitális forradalom pedig már életünk részévé vált, meghatározza az információcserét és a kapcsolatainkat egyaránt. Az új és egyre modernebb technológiák több lehetőséget nyújtanak, ugyanakkor folyamatos veszélynek tesznek ki minket. A tömeges és folyamatos információáramlás megkívánja, hogy kritikus szemmel őrködjünk bizonyos életbevágóan fontos kérdések felett – mondta a pápa, majd felsorolta ezeket: a valós és az álhírek megkülönböztetése, a magánélettel összefüggő adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, a gyengébbek manipulálása, a zsarolás logikája, a gyűlöletre és erőszakra uszítás.

Az egyház egyes országokban a titkosszolgálatok áldozata

Szigorúan vigyázni kell arra, hogy a bizalmas információkat ne használják fel megfélemlítésre, manipulálásra, zsarolásra, politikusok, újságírók vagy a civil társadalom más tagjainak hiteltelenítésére. Mindez érvényes az egyházi környezetben is – figyelmeztetett a pápa. Sok országban az egyház a titkosszolgálatok áldozata, amelyek nem jó célokból cselekednek, és elnyomják az egyház szabadságát. Ezeket a kockázatokat mindig mérlegelni kell, mint ahogy szilárd erkölcsi tartást igényel azoktól, akik ezen a területen dolgoznak. Ez a kényes és felelősségteljes szerep olykor valódi veszélyekkel jár – a Szentatya megemlékezett azokról a titkosszolgálati kollégákról, akik különleges küldetések során életüket veszítették.

Jogi és etikai elvek, szentszéki együttműködés

Végül köszönetet mondott, amiért segítik a Szentszék és a Vatikánvárosi Állam biztonságának garantálását, együttműködnek a csendőrséggel, a Vatikánnal, a Szentszékkel. Arra buzdította őket, folytassák munkájukat mindig a közjót tartva szem előtt, felelősen és kiegyensúlyozottan mérlegeljék az egyes helyzeteket, amelyekben el kell járniuk. Maradjanak hűek azokhoz a jogi és etikai elvekhez, amelyek az emberi személy méltóságát helyezik mindenek fölé. „Gratulálok, amiért közösségként, együtt élitek meg a szentévet!” – búcsúzott a pápa, apostoli áldását adva a jelenlévőkre és hozzátartozóikra, majd boldog karácsonyt kívánt mindenkinek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír