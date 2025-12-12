Leó pápa decemberi imaszándéka a konfliktusövezetekben élő keresztényekért

XIV. Leó pápa imája a konfliktusövezetekben élő keresztényekért:

Béke Istene,

aki a Te Fiad vére által

kiengesztelted a világot magaddal,

ma a háborúk és erőszak által sújtott keresztényekért imádkozunk.

Érezzék még a fájdalom közepette is

mindig a Te jelenléted gyöngéd jóságát

és hitben élő testvéreik imáit.

Mert csak Általad és a testvéri kapcsolatok által megerősítve

lehetnek a megbékélés magvetői,

a remény építői kicsiben és nagyban egyaránt,

akik meg tudnak bocsátani és képesek továbblépni,

áthidalni a szakadékokat,

és irgalmasan törekszenek az igazságosságra.

Uram, Jézus, aki boldognak nevezted

azokat, akik a békéért munkálkodnak,

tegyél minket a béke eszközeivé,

még ott is, ahol lehetetlennek tűnik az összhang.

Szentlélek, a remény forrása a legsötétebb időkben is,

őrizd meg a szenvedők hitét és erősítsd reményüket.

Ne engedd, hogy közönybe süllyedjünk,

és tégy minket Jézushoz hasonlóan az egység építőivé.

Ámen.