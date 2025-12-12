Leó pápa decemberi imaszándéka a konfliktusövezetekben élő keresztényekért

XIV. Leó pápa imája a konfliktusövezetekben élő keresztényekért:
Béke Istene,
aki a Te Fiad vére által
kiengesztelted a világot magaddal,
ma a háborúk és erőszak által sújtott keresztényekért imádkozunk.
Érezzék még a fájdalom közepette is
mindig a Te jelenléted gyöngéd jóságát
és hitben élő testvéreik imáit.
Mert csak Általad és a testvéri kapcsolatok által megerősítve
lehetnek a megbékélés magvetői,
a remény építői kicsiben és nagyban egyaránt,
akik meg tudnak bocsátani és képesek továbblépni,
áthidalni a szakadékokat,
és irgalmasan törekszenek az igazságosságra.
Uram, Jézus, aki boldognak nevezted
azokat, akik a békéért munkálkodnak,
tegyél minket a béke eszközeivé,
még ott is, ahol lehetetlennek tűnik az összhang.
Szentlélek, a remény forrása a legsötétebb időkben is,
őrizd meg a szenvedők hitét és erősítsd reményüket.
Ne engedd, hogy közönybe süllyedjünk,
és tégy minket Jézushoz hasonlóan az egység építőivé.
Ámen.
Forrás, fotó és videó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Magyar Kurír
