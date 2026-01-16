Leó pápa egy svájci hitoktatónak: Az Egyházhoz tartozás érzése fontosabb, mint tagjainak létszáma

A 2024-től megjelenő magazinban az Egyházat és a világot érintő fontos témákról, aktuális szociális problémákról írnak. A Piazza San Pietro magazin 2026. januári száma teljes egészében a béke témájával foglalkozik, és szokásos módon a pápa írásával kezdődik. Ebben a hónapban a Szentatya egy olvasónak válaszol: Nunziának, egy hitoktatónak, aki a svájci Laufenburgban, egy 620 lakosú településen él.

„Vetek, de a palánták nehezen nőnek. A gyerekek és a családok a sportot és a bulikat részesítik előnyben” – írja az 50 éves asszony, aki lelkesen számol be évtizedek óta tartó hitoktatói munkájáról. Levelében egy problémás helyzetről ír:

Itt, Svájcban nehéz rávenni a szülőket, sőt néha még a gyermekeket és a fiatalokat is, hogy bízzanak Istenben.”

A családok ritkán vannak jelen, és gyakran közömbösek a vallásgyakorlás iránt; a gyerekeket inkább a sport, a zene, az okostelefonok és a bulik vonzzák, mint a hit; vasárnapokon egyre kevesebben vannak a templomokban, amelyeket elsősorban az idősek látogatnak; mindennap küzdeni kell a „vetésért”. A föld kopárnak tűnik – ezt a képet festette le Nunzia. Mégis megerősíti elkötelezettségét: „Megpróbálok vetni, de a palánták nehezen nőnek.” Arra kéri a pápát, hogy imádkozzon a gondjaira bízott fiatalokért és érte, hogy soha ne veszítse el a bátorságot a folytatáshoz.

A Piazza San Pietro magazinban XIV. Leó pápa Nunzia aggályaira reagál, és azokat európai kontextusba helyezi:

Az Ön által megélt helyzet nem különbözik más, ősi keresztény hagyományokkal rendelkező országok helyzetétől.”

A Szentatya arra hív, hogy nézzünk a számokon túlra: „A katekézisre szánt órák soha nem vesznek kárba, még akkor sem, ha a résztvevők száma nagyon kevés.”

Felvet egy egyházi kihívást:

A probléma nem a létszám – ami kétségtelenül elgondolkodtató –, hanem az egyre nyilvánvalóbb hiánya annak, hogy Egyháznak érezzük magunkat, azaz Krisztus Testének élő tagjainak,

akik mind egyedi adottságokkal és szerepekkel rendelkeznek, és nem a szent dolgokban, a szentségekben pusztán megszokásból részesülő személyek.”

Nunzia és azok számára, akik hasonló nehézségekkel küzdenek, Leó pápa utat mutat: „Keresztényként mindig szükségünk van megtérésre. És ezt együtt kell keresnünk.” A Szentatya emlékeztet arra, hogy a hit igazi kapuja „Krisztus Szíve, amely mindig tárva-nyitva áll”.

XIV. Leó végül VI. Pál örökségében arra hív:

Amit tehetünk, az az, hogy tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumának öröméről, az újjászületés és a feltámadás öröméről.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

