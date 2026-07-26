Leó pápa felhívása a Szentföldért: Térjenek vissza a tárgyalásokhoz az igazságos megoldásról

XIV. Leó pápa a következő szavakkal emelte fel hangját a békéért és a kiengesztelődésért:

Sürgető felhívással fordulok a felelősökhöz, hogy térjenek vissza a tárgyalásokhoz olyan igazságos politikai megoldásról, amely minden ember egyenlő méltóságán és azonos jogain alapul, valamint utasítsák el az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket, különösen azokat, amelyek sértik a valamennyi vallás szent helyeit megillető tiszteletet és azok status quóját.

Megújítom továbbá felhívásomat a Közel-Kelet egészének helyzetével kapcsolatban, ahol a katonai műveletek fokozódása ismét erőszakot és pusztítást hozott, súlyosan veszélyeztetve számos civil életét, és tovább súlyosbítva az ivóvíz- és villamosenergia-hiányt.

Szívem mélyéből kérem az összes érintett felet, hogy függesszék fel a támadásokat, és sürgősen nyissanak ismét teret a párbeszédnek és a diplomáciának, hogy mielőbb eljussanak az egész térség által oly nagyon vágyott békéhez.

Imádkozzunk továbbra is mindazokért a népekért, amelyek háborútól szenvednek. Érintse meg az Úr a felelősök szívét, és világosítsa meg értelmüket, hogy mielőbb eljussanak a kiengesztelődéshez és a békéhez.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír