Leó pápa fogadta a Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki politikust, Maria Corina Machadót

A pápai audienciára tíz nappal Nicolas Maduro elnök és neje, Cilia Flores elfogása után került sor, amelyet a venezuelai fővárosban, Caracasban hajtottak végre az USA („Abszolút Eltökéltség” fedőnevű) katonai akciója keretében. A kábítószer-kereskedelemmel és terrorizmussal vádolt Madurót jelenleg az Amerikai Egyesült Államok egyik leghírhedtebb börtönében, a brooklyni Metropolitan Detention Centerben tartják fogva.

Átmeneti elnökség Venezuelában

A venezuelai politikus és emberi jogi aktivista Machado vezeti a Vente Venezuela nevű jobbközép pártot, amely kiállt a Maduro-kormánnyal szemben. Maria Corina Machado a hazájában bujdosott, majd decemberben Oslóba utazott a díj átadására, de a kitüntetést végül a lánya vette át.

Ezen a héten, miközben Venezuelát Delcy Rodríguez ideiglenes elnök vezeti, egy olyan átmeneten dolgoznak, amelyet a nemzetközi közösség támogat. (A napokban érkezett a hír, hogy szabadon engedtek néhány politikai foglyot). A béke-Nobel-díjas aktivistát Washingtonba várják, hogy találkozzon Donald Trumppal, amint azt az amerikai elnök közölte.

Igazság és béke, szuverenitás és jogállamiság

Leó pápa hétfőn fogadta Maria Corina Machadót. A Szentatya már január 4-én, vasárnap, az Úrangyala elimádkozásakor elmondta: aggodalommal követi a venezuelai fejleményeket. Mint ismeretes, az elnök elfogásakor mintegy 80 venezuelai és kubai katona és civil polgár vesztette életét.

„Minden más szempontot megelőzően a szeretett venezuelai nép javának kell érvényre jutnia, és arra kell késztetnie, hogy utasítsák el az erőszakot; az igazságosság és a béke útján járjanak, biztosítva az ország szuverenitását, garantálva az alkotmányban rögzített jogállamiságot, tiszteletben tartva mindenkinek az emberi és polgári jogait, és együtt munkálkodva egy nyugodt, együttműködésen, stabilitáson és egyetértésen alapuló jövő építésén, különös figyelemmel a legszegényebbekre, akik a súlyos gazdasági helyzet miatt szenvednek. Ezért imádkozom, és kérem, ti is imádkozzatok ezért, s bízzuk imádságunkat a Coromotói Szűzanya, valamint Szent José Gregorio Hernández és Szent Carmen Rendiles nővér közbenjárására” – hangsúlyozta Leó pápa.

Stabilitás és egyetértés

XIV. Leó megismételte felhívását január 9-én, a szentszéki diplomatákhoz intézett beszédében is, amikor Venezuelára utalva egy olyan társadalom építésére buzdított, amelynek „alapja az igazságosság, az igazság, a szabadság és a testvériség, hogy így kijussanak abból a súlyos válságból, mely évek óta sújtja az országot”. Ezzel együtt a Szentatya arra szólított, hogy „tartsák tiszteletben a venezuelai nép akaratát, biztosítsák az emberi és polgári jogokat mindenki számára, valamint a stabilitás és az egyetértés jövőjét építsék”.

Forrás: Vatikáni Rádió; Leó pápa felhívását fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

