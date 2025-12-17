Leó pápa fogadta a Santa Maria Maggiore-bazilika élő betlehemi jelenetének résztvevőit

Ahogy az advent a végéhez közeledik és egyre közelebb kerülünk a karácsonyi időszakhoz, XIV. Leó pápa egy különleges hagyományt ünnepelt Róma szívében. A Vatikánban üdvözölte az élő betlehem mintegy ezer résztvevőjét, akik szombaton felvonulás keretében mentek át a Santa Maria Maggiore-bazilikába. A pápai audiencia után a csoport szentmisén vett részt a Santa Maria Maggiore-bazilikában, amelyet a Nyugat Betlehemének is neveznek, mivel ott őrzik a jászolereklyét.

A bazilika élő betlehemi jelenetének résztvevőit fogadva a Szentatya emlékeztetett: a csoport tagjai a világ minden részéről érkeznek, hogy meglátogassák Szent Péter sírját.

Beszédében Leó pápa kiemelte: a jászol „a szentföldi zarándoklattal együtt 1223-ban arra ihlette Assisi Szent Ferencet, hogy megünnepelje az első grecciói betlehemi jelenetet, amely a betlehemi jászol állítása hagyományának kezdetét jelentette”. Attól kezdve – több mint 800 évvel ezelőtt – a föld minden szegletében az emberek éltetik a betlehemi jászoljelenet készítésének hagyományát.

A remény üzenete, amelyre a világunknak ma szüksége van

A Szentatya két elődjének a karácsony ezen ikonjával kapcsolatos gondolatairól elmélkedett. 2009-ben XVI. Benedek pápa a betlehemi jelenetet Isten fegyverek és erőszak nélküli eljöveteleként írta le, hogy „legyőzze a büszkeséget, az erőszakot és az ember birtoklási vágyát”. Tíz évvel később Ferenc pápa kifejtette, hogy a betlehemi jászol előtt, „miközben a karácsonyi jelenetet szemléljük, arra kapunk meghívást, hogy lelkileg útra keljünk. Vonz minket annak alázata, aki emberré lett, hogy minden emberrel találkozzon”. „Pontosan ez a helyzet” – jegyezte meg Leó pápa –, mert a betlehemi barlangban a Szent Család lefegyverző szegénységben húzódik meg. Ez az a hely, ahol „újrakezdünk egy új életet Krisztus nyomdokaiban”.

Ahogy az élő betlehem résztvevői Róma utcáin vonulnak végig a bazilika felé,

örömteli jelei lesznek annak a szépségnek, hogy Jézus tanítványai.

„Ez tesz benneteket – ma és mindig, mindennapi életetek küldetéseként – a remény zarándokaivá, a vigasztalás és az inspiráció hordozóivá mindazok számára, akikkel találkoztok” – mondta a Szentatya. Küldetésük mindenkiért szól: fiatalokért és idősekért, egészségesekért és betegekért, magányosakért és szenvedőkért. Leó pápa beszéde végén hangsúlyozta, hogy a betlehemi jászol jelenete fontos jele annak, hogy „a megváltás csodálatos kalandjának részesei vagyunk, amelyben soha nem vagyunk egyedül”. Felszólította az élő betlehem résztvevőit, hogy terjesszék ezt az üzenetet, és tartsák életben a hagyományt, mivel

ez a fény ajándéka a világunk számára, amelynek oly kétségbeesetten szüksége van arra, hogy továbbra is reménykedjen”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír