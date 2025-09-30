Leó pápa is felszólal a Laudato si’ mozgalom októberi konferenciáján

Castel Gandolfóban, a Fokoláre mozgalom Mariapolis Központjában október 1-jén, szerdán kezdődik a Reményt ébreszteni a klímaigazságosságért című rendezvény. A Laudato si’ mozgalom nemzetközi konferenciáját Ferenc pápa teremtésvédelemről szóló enciklikája megjelenésének 10. évfordulója alkalmából rendezik meg egyházi és intézményi partnerekkel együttműködésben.

Az október 3-ig tartó rendezvényen – sajtóközleményük szerint – több mint négyszáz egyházi elöljáró, klímaszakértő, valamint a civil társadalom és intézmények képviselői vesznek részt a világ minden tájáról azzal a céllal, hogy az Egyház tanításának fényében feltérképezzék az ökológiai megtérés megvalósításának következő lépéseit.

XIV. Leó pápa október 1-jén, szerdán délután mond beszédet a „remény ünnepén”. Az ülésen számos tanúságtétel elhangzik majd, többek között Brazília környezetvédelmi és klímaváltozásért felelős miniszterének, Marina Silvának, valamint Kalifornia volt kormányzójának, Arnold Schwarzeneggernek a beszámolója, aki régóta elkötelezte magát a teremtésvédelemmel kapcsolatos kezdeményezések mellett.

A pápa beszédét követően egy szimbolikus és spirituális pillanatra kerül sor a közös elkötelezettség jegyében, majd XIV. Leó pápa találkozik a konferencia résztvevőinek egy csoportjával.

Október 2-án és 3-án munkamegbeszélések és kerekasztal-beszélgetések lesznek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA

Magyar Kurír