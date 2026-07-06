Leó pápa július 4-én ellátogatott az Egyesült Államok szentszéki nagykövetéhez

XIV. Leó pápa – 2026. július 6., hétfő | 19:32
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Július 4-én, az Amerikai Egyesült Államok alapításának, a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából XIV. Leó látogatást tett Brian Burch amerikai szentszéki nagykövetnél.

A Vatikán szombat délelőtt közzétette Leó pápa levelét az amerikai néphez, amelyben imáiról biztosította őket a különleges alkalomból.

A Szentatya a nap első felét lelkipásztori látogatáson töltötte a dél-olaszországi Lampedusa szigetén. Július 4-én este a Szentszéki Sajtóközpont arról tájékoztatta az újságírókat, hogy „örömmel fogadva Brian Burch, az Egyesült Államok szentszéki nagykövetének meghívását, a Szentatya szombat este ellátogatott a nagykövet római rezidenciájára a nemzeti ünnep alkalmából”.

Péntek este, a jeles évforduló előestéjén Leó pápa átvette a Szabadságérmet a philadelphiai National Constitution Center-től (Nemzeti Alkotmányossági Központ), elismerve ezzel a Szentatya élethosszig tartó elkötelezettségét a vallásszabadság, a lelkiismereti és a szólásszabadság előmozdítása iránt világszerte.

A Chicagóban született pápa a Vatikánból küldött videoüzenetben szólt a Philadelphiában összegyűltekhez. Imádkozott, hogy az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója adjon alkalmat a nemzet alapjául szolgáló alapvető eszmék, különösen az élet és a szabadság iránti megújult elkötelezettségre, és a következő szavakkal zárta beszédét: „Isten áldja meg Amerikát!” „E nagyszerű ország fiaként, amelyet bátor férfiak és nők alapítottak, akik a szabadságról és egy jobb életről álmodtak maguk és gyermekeik számára” – mondta Leó pápa –, „csatlakozom hozzátok, és Isten áldását kérem Amerika jövőjére, hogy továbbra is a Függetlenségi Nyilatkozat elején megfogalmazott magasztos eszmék vezessék a nemzet virágzását az egységben, az igazságosságban és a békében.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News Facebook-oldala

Magyar Kurír

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