Leó pápa a katolikus média képviselőinek: Nemet kell mondanunk a szavak és a képek háborújára!

A mai világban, amelyet a megosztottság és a mesterséges intelligencia megjelenése jellemez, XIV. Leó pápa arra bátorította a katolikus médiában és kommunikációs területeken dolgozókat, hogy adjanak teret a szenvedő és a békéért tevékenykedő emberek történeteinek. „Arra buzdítalak benneteket, hogy

legyetek a jó szavak magvetői, a megbékélést kereső bátor hangok erősítői a gyűlölködő és a fanatikus szívek lefegyverzésével”

– hangsúlyozta XIV. Leó a Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és a Francia Katolikus Médiaszövetségnek (Fédération des Médias Catholiques) címzett üzenetében, amelyet január 21-én, szerdán tettek közzé.

Továbbítani a gyengék hangját

A Katolikus Médiaszövetség minden évben megszervezi a Szalézi Szent Ferenc-napokat, amelyre a világ minden tájáról érkező újságírók gyűlnek össze, hogy elmélkedjenek a katolikus média és kommunikáció küldetéséről.

Szalézi Szent Ferenc a katolikus média védőszentje, akinek az emléknapját január 24-én ünnepli az egyház. Fontos katolikus reformátor volt, aki ékesszólásáról és a lelki életről szóló írásairól, például a Bevezetés az áhítatos életbe című művéről ismert. A francia nyelvű pápai üzenetet Emmanuel Bonnet, a francia Katolikus Médiaszövetség elnöke olvasta fel az egybegyűlteknek.

„Egy széttöredezett és polarizált világban legyetek antennák, amelyek felveszik és továbbítják azt, amit a gyengék, a peremre szorultak, a magányosak és azok tapasztalnak meg, akiknek szükségük van arra, hogy megismerjék a szeretet örömét” – kérte a pápa a katolikus média képviselőitől.

Gyógyító és építő szavak kellenek

A pápa elismeréssel szólt a szövetség éves kezdeményezéséről, amely az imádság és az elmélkedés közös élményén keresztül vitát nyit az „információ fő témáiról”, és arról, hogy ehhez a katolikus média mit tehet hozzá. A kommunikációs szakemberek felelősségére összpontosítva a „polarizált világban”, XIV. Leó emlékeztetett, péteri szolgálata kezdetétől fogva hangsúlyozza, hogy

szükség van a „fegyvertelen és lefegyverző tájékoztatás” előmozdítására, „amely lehetővé teszi számunkra, hogy előítéletektől mentes és minden ember méltóságát tiszteletben tartó perspektívával rendelkezzünk”.

„Szükségünk van olyan szavakra, amelyek begyógyítják az élet sebeit, olyan szavakra, amelyek közösségeket építenek ott, ahol az ellenségeskedés elválasztja az egyéneket és a népeket. „Nemet kell mondanunk a szavak és a képek háborújára” – figyelmeztetett Leó pápa a katolikus médiában dolgozóknak küldött üzenetében.

Az igazság szolgálata mindenki javára

„Ahhoz, hogy szembenézzünk ezzel a korszakkal, amelyet – a kommunikáció területén is – a mesterséges intelligencia megjelenése jellemez,

sürgősen vissza kell térnünk a szív érveihez, a jó kapcsolatok központi szerepéhez és ahhoz a képességhez, hogy közelebb kerüljünk másokhoz anélkül, hogy bárkit is kizárnánk”

– hangsúlyozta Leó pápa üzenetében. Kifejtette, hogy ez a szükséglet választ találhat „az igazság szolgálatában, amelyet a katolikus média mindenkinek, még azoknak is kínálhat, akik nem hisznek”.

Jacques Hamel atya példája

Leó pápa rámutatott Jacques Hamel atya példájára mint az inspiráció forrására a katolikus kommunikátorok számára. A francia papot 2016. július 26-án az Iszlám Állam terrorszervezethez kötődő merénylők ölték meg szentmise bemutatása közben a Rouen közeli Saint-Étienne-du-Rouvray településen. A Szentatya felidézte, hogy a Katolikus Médiaszövetségnek létezik egy Hamel atyáról elnevezett díja, amelyet minden évben olyan újságíróknak ítélnek oda, akik munkájukkal előmozdították a békét és a vallások közötti párbeszédet. Kiemelte, hogy Hamel atya élete feláldozásáig a hit tanúja volt, és mindig hitt a párbeszéd értékében.

„Hamel atya meg volt győződve arról, hogy sürgősen meg kell tanulnunk, hogyan mutassunk közelséget másokhoz, kivétel nélkül” – emelte ki üzenetében Leó pápa.

Ahhoz, hogy megismerjük egymást, találkoznunk kell anélkül, hogy megijednénk a különbözőségeinktől, készen arra, hogy kihívás elé állítsanak bennünket azért, akik vagyunk és amiben hiszünk.”

„Hamel atya példája bátorítson benneteket arra, „hogy az igazságot keressétek a mindent megmagyarázó szeretetben, és hogy az átölelő szó megalkotói legyetek, egy olyan kommunikációé, amely a széttöredezettet képes összehozni és amely az emberiség sebeire balzsamot hoz” – zárta üzenetét a pápa.

A Szalézi Szent Ferenc-napok

A Szalézi Szent Ferenc-napokat a Katolikus Médiaszövetség és a vatikáni Kommunikációs Dikasztérium együttműködésével szervezik meg minden évben. Általában január végén a franciaországi Lourdes-ban tartják, hogy elmélkedjenek a katolikus média küldetéséről a válság és a szekularizáció idején.

A találkozó alkalmat ad arra, hogy megvitassák a katolikus újságírás jelenlegi kihívásait és módokat találjanak az evangelizálás missziójának továbbvitelére, ünnepelve az újságírók és írók védőszentjét, aki lelkiségi tevékenységéről és a hit védelméről ismert. Az Egyház és a kortárs világ kontextusában a médiával kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, mint például a média szerepe válságidőszakokban, a szekularizáció és a hit tanúságtételének szükségessége.

Céljuk a média katolikus identitásának erősítése, és annak feltárása, hogyan lehet hangot adni az Egyháznak egy gyorsan változó világban. Az idei tanácskozás is szekciókra oszlik, amelyekben a digitális technológia, az új katolikus médiaszereplők, kiváltképpen a közösségi hálókon jelen lévő influenszerek, valamint a francia katolicizmus kisebbségi státuszából fakadó kihívásokkal foglalkoznak.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír