Leó pápa levelet írt a francia püspököknek a nevelésről, a visszaélésekről és a liturgiáról

Ebben arra buzdítja a főpásztorokat, hogy védjék meg a katolikus oktatást, maradjanak kitartóak a visszaélések elleni küzdelemben, és gondolkodjanak el azon, hogyan fogadhatják be a Vetus Ordóhoz – a II. Vatikáni Zsinat előtt használt liturgia szerinti latin nyelvű szentmise ünnepléséhez – kötődő közösségeket.

A tavaszi plenáris ülésük alkalmából XIV. Leó pápa üdvözölte Franciaország püspökeit Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár által aláírt üzenetében. A nevelés, a visszaélések és a liturgia alkotta a püspököknek címzett levél három központi témáját, mivel ugyanezekről van szó a négynapos megbeszéléseken a lourdes-i Mária-kegyhelyen.

A katolikus oktatás védelme

Miközben az oktatási intézményekben történt közelmúltbeli bántalmazási botrányok miatt folyamatos a társadalmi aggodalom Franciaországban, XIV. Leó pápa is elismerte, hogy növekszik az ellenséges légkör, de arra buzdít, hogy továbbra is védelmezzék a katolikus nevelési intézményrendszert. Kiváltképpen hangsúlyozta, hogy elszántan védelmezzék a keresztény identitás „létezésének igazi okát”, miközben továbbra is segítsék a nyitottságot és mindenki meggyőződésének tiszteletben tartását.

Visszaélések: mindenkire terjesszék ki Isten irgalmasságát

A második kérdés, amellyel a püspökök foglalkoznak, a kiskorúak bántalmazása. A francia egyház folyamatos erőfeszítéseket tett a válság leküzdésére, különösen azóta, hogy 2019. február 8-án, mindössze hetekkel a Ferenc pápa által összehívott vatikáni találkozó előtt létrehoztak egy független bizottságot az Egyházban elkövetett szexuális bántalmazások ellen (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, CIASE). A találkozón Ferenc pápa hangsúlyozta az Egyház „kötelességét, hogy figyelmesen meghallgassa” az áldozatok „elfojtott, csendes kiáltását”. Ezt megismételve Leó pápa kérte a francia püspököket, hogy továbbra is hallgassák meg és gondoskodjanak az áldozatokról.

Kiemelte, hogy szükség van a hosszú távú megelőző intézkedésekre és arra, hogy kiterjesszék Isten irgalmát mindenkire. Ezzel kapcsolatban a pápa hozzátette, hogy „a bántalmazásban bűnös papokat nem szabad kizárni ebből az irgalmasságból, hanem képezze ez a lelkipásztori elmélkedésük tárgyát”. Ugyanakkor bátorító szavakat küldött a püspököknek, és megújította beléjük vetett bizalmát, elismerve, hogy sokakra mély hatást gyakoroltak az egyes paptársaik által elkövetett bántalmazások.

A liturgia és a tridenti mise

Végül XIV. Leó pápa egy olyan kérdésre tért ki, amelyre különös figyelmet fordít: a Vetus Ordóhoz kötődő közösségek növekvő számára. E tekintetben a pápa aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy ez a helyzet „fájdalmas sebet üthet az Egyházban a szentmise ünneplésével kapcsolatban”, amelyet „az egység szentségének” nevezett. Ha az Egyház olyan anya, amely gondoskodik gyermekeiről, akkor be kell gyógyítania a sebeket, és meg kell tanulnia megújult megértéssel és nagyobb érzékenységgel tekinteni másokra. Ezért arra kéri a püspököket, hogy a Szentlélek segítségével keressenek konkrét, nagylelkűséget tükröző megoldásokat, amelyek révén befogadhatják azokat, akik őszintén ragaszkodnak a Vetus Ordóhoz, miközben hűek maradnak a II. Vatikáni Zsinat iránymutatásaihoz.

A remény egyértelmű jelei

Miközben elismerte az Egyház előtt álló nehéz időket, XIV. Leó pápa rámutatott „a remény és Isten jelenlétének jeleire is az emberek szívében”. Az egyik ilyen jel a katekumenek számának jelentős növekedése az elmúlt tíz évben.

A Francia Püspöki Konferencia hamarosan bejelenti azoknak a jelölteknek a számát, akik április 4-én, húsvét vigíliáján keresztelkednek meg. A növekvő tendencia várhatóan 2026-ban is folytatódik. 2025-ben 17 800 volt a katekumenek száma, ez a szám idén meghaladhatja a 20 ezret. Mindez megújuló lelki érdeklődést tükröz a felnőttek részéről, de a tágabb kontextushoz hozzátartozik, hogy több mint két évtizede csökken a keresztelési kérelmek száma a születendő gyermekek esetében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív): Merényi Zita

