Leó pápa levelet írt a Pápai Egyházi Akadémia alapításának 325. évfordulójára

A Pápai Egyházi Akadémia alapításának 325. évfordulóján Leó pápa az intézmény közösségével együtt hálát ad az Úrnak az akadémia hosszú és gyümölcsöző történetéért, valamint mindazért a szolgálatért, amelyet Péter utódának támogatásában betöltött.

1701-ben XI. Kelemen pápa döntésével egy igen dicséretes misszió kezdődött, melynek szellemét számos elődje őrizte és gazdagította az évszázadok során – emlékeztetett levelében XIV. Leó. – Az utóbbi években Ferenc pápa a Praedicate evangelium kezdetű apostoli konstitúcióval megerősítette az akadémia helyét az Államtitkárság struktúráján belül, a Szentszék Diplomáciai Személyzeti Osztályához kapcsolva. 2025. március 25-én kelt kirográf rendeletével Ferenc pápa az akadémiát a diplomáciai tudományok élenjáró felsőfokú központjává, a Szentszék diplomáciai tevékenységének közvetlen eszközévé tette. Ezek a legújabb reformok jól mutatják azt a célt, hogy olyan tanulmányi tervet kínáljanak fel, amely szilárd tudományos alapokon nyugszik, integrálja a jogi, történelmi, politikai, gazdasági és nyelvi készségeket, mindezeket a fiatal papok emberi és lelkipásztori tulajdonságaival ötvözve.

Leó pápa köszönetet mondott levelében a Pápai Egyházi Akadémia elöljáróinak és növendékeinek a közösség és a megújulás előrehaladásáért, amelyet a hit és a nyitottság szellemében vállaltak, elfogadva a változást anélkül, hogy megfeledkeznének gyökereikről.

A Szentatya reméli, hogy ez a jeles évforduló megújuló elkötelezettséget ébreszt a hallgatókban, hogy állhatatosan kitartsanak tanulmányaikban, emlékezve arra, hogy a diplomáciai szolgálat nem foglalkozás, hanem lelkipásztori hivatás:

a találkozás evangéliumi művészete, a megbékélés útjainak keresése mindenütt, ahol az emberek falakat emelnek és bizalmatlansággal élnek.

A mi diplomáciánk – szerepel Leó pápa levelében – ugyanis az evangéliumból születik: nem taktika, hanem megfontolt szeretet. Nem keres sem győzteseket, sem veszteseket; nem épít akadályokat, hanem újjáépíti a valódi kötelékeket.

A közösség építéséhez minden kimondott szót meg kell előznie a meghallgatásnak: Isten meghallgatásának és a kicsinyek meghallgatásának, akiknek gyakorta nincs hangjuk.

A pápa diplomatáinak hivatása, hogy hidak legyenek, láthatatlan támaszhidak, szilárd hidak, amikor az események nehezen megállíthatónak tűnnek, és reményhidak, amikor a jóság meginog.

„Szent Antal apátot, pártfogótokat követve, aki a sivatag csendjét gyümölcsöző párbeszéddé alakította Istennel, legyetek mély lelkiségű papok, az imádságból merítve erőt a másokkal való találkozáshoz. És miközben tekintetetek megnyílik a rátok váró küldetésre, mindannyiótokat Máriára, az Egyház Anyjára bízom, hogy őrködjön felettetek, és tegyen engedelmessé benneteket Isten akaratának Péter székének szolgálatában. Ezekkel a jókívánságokkal szívből adom apostoli áldásomat rátok és mindazokra, akik részesei ennek a jelentős évfordulónak” – zárta levelét XIV. Leó pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media (archív); Vatican News

Magyar Kurír