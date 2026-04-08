Leó pápa a libanoni Debel lakóinak: Közel álltok Jézushoz a szenvedésben, de a húsvét reményében is

A nuncius vasárnap utazott volna Debelbe, egy segélyszállítmányt kísérve, de a folyamatban lévő harcok miatt kénytelen volt elhalasztani az utat. A segélyszállítmányt a karitász, a keleti keresztényeket segítő francia jótékonysági szervezet, az Oeuvre d’Orient és a maronita patriarkátus szervezte. A nuncius menet közben megállt Deir Kifában, az ENSZ ideiglenes erőinek (UNIFIL) bázisán, és ott olvasta fel az üzenetet a televízióban Debel lakosainak.

Az alábbiakban a pápa teljes üzenetének fordítását olvashatják.

XIV. Leó pápa a Titeket érintő drámai körülmények között szeretné kifejezni atyai közelségét és szeretetét ezen a húsvéti ünnepen. Egyúttal vigasztaló és együttérző üzenetét küldi Dél-Libanon összes kereszténye számára és mindazoknak, akik a háború miatt szenvednek.

Ma az Úr feltámadását ünnepeljük. A bánat, a fájdalom és a gyász közepette bárcsak meg tudnátok tapasztalni a szívetekben egy mélyebb örömöt is: Jézus dicsőségesen győzedelmeskedett a halál felett. Ez az öröm a mennyből jön, és semmi sem veheti el Tőletek. A szenvedésben, az igazságtalanságban, amelyet el kell szenvednetek, az elhagyatottság érzésében, amelyet átéltek, nagyon közel álltok Jézushoz. Közel vagytok hozzá húsvét napján is, amikor legyőzte a gonosz erőit, ami a jövő ígéreteként visszhangzik. Ne csüggedjetek! Egyetlen ima, egyetlen együttérző gesztus, de egyetlen fáradt sóhaj sem vész el: a Libanoni Miasszonyunk mindezeket megőrzi a szívében, és a Fiához viszi.

XIV. Leó pápa szívből adja apostoli áldását mindnyájatokra és szeretteitekre!

Vatikán, 2026. április 5., húsvétvasárnap

Pietro Parolin bíboros, államtitkár

