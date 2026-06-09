Leó pápa a madridi önkéntesekhez: Nektek is köszönhetően a város közelebb került Isten országához

A köszöntő himnusz, A csendes hadsereg című videó vetítése, egy önkéntes, Mercedes Rodríguez Loeb tanúságtétele, egy rapelőadás, valamint egy másik önkéntes, Nuño Adam Castrillo tanúságtétele után mondta el beszédét. A találkozó végén Madrid érseke mondott köszönetet a pápa látogatásáért. Ezt követően pedig a Szentatya repülőgéppel Barcelonába utazott.

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédét közreadjuk.

Tisztelt bíboros úr, José atya, kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ez a találkozó apostoli utam madridi szakaszának utolsó eseménye, de nagyon örülök, hogy veletek, a madridi és Spanyolország sok részéből érkezett önkéntesekkel találkozhatom. Mindannyian, és még sokan mások is, akik ma délelőtt nem lehetnek itt velünk, különösen nagy köszönetet érdemeltek. Különösen nagy köszönet illet benneteket, mert felkínáltátok jelenléteteket és szolgálatotokat, s ezt az Úr, az Egyház és a pápa iránti szeretetből tettétek. Szívből köszönöm!

Köszönetet mondok a két „szóvivőnek”, hogy megosztották velünk tanúságtételüket, valamint azoknak is, akik elkészítették a videót és a zenei előadást.

Úgy értesültem, hogy kezdettől fogva nagy lelkesedéssel válaszoltatok a felhívásra: néhány nap alatt a szükséges létszám nemcsak összegyűlt, hanem bőven túl is teljesült. Szabadságot vettetek ki a munkából, néhányan közületek hónapokon át teljes időben ennek szenteltétek magatokat, de mindenki adta, amit tudott: szívét, kezét, ötleteit, tehetségét, mosolyát. Isten fizesse meg nektek úgy, ahogyan csak ő tudja!

Szeretnék megosztani veletek egy egyszerű gondolatot, melyet így foglalhatnék össze:

a keresztények arra kaptak meghívást, hogy az ingyenesség kovászát vigyék a világba.

Jézus a kovász képét használta a mennyek országáról szóló egyik példabeszédében, amelyet Máté evangélista őrzött meg számunkra: „A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő lisztbe, s az egész megkelt tőle” (Mt 13,33). E napokban szerzett tapasztalatotok, csakúgy, mint sok testvérünk hasonló körülmények között végzett önkéntes szolgálata – gondolok a tavalyi szentévre –, Isten eljövő országának jele, mégpedig egy lényegi vonása miatt: az ingyenesség miatt.

Az ingyenesség olyan kovász, amely növeli a társadalom emberi, erkölcsi és lelki minőségét, mert mondhatjuk, hogy ez az „Isten városának” egyik jellegzetes vonása.

Egy olyan világban, amelyet folyamatosan az érdek és a haszon logikája befolyásol, ahol a „növekedés” fogalma az anyagi-gazdasági dimenzióra szűkül, szükség van arra, hogy a legigazabb logika, vagyis a teljes körű emberi fejlődés logikája szerint gondolkodjunk és éljünk. Ez az evangélium logikája, amely így szól: „Ha azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen hálára számíthattok? Hisz így a bűnösök is tesznek jót. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálát várhattok érte?” (Lk 6,33–34).

Kedves testvéreim, Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy elhozza a mennyek országának kovászát; belekeverte beteg emberi természetünk tésztájába, hogy belülről gyógyítsa meg azt áldozatának vizével és vérével, valamint a Szentlélek tüzével. Halála és feltámadása után pedig elküldte tanítványait ugyanennek a Léleknek az erejével, hogy az ő országának, a szeretet, az igazságosság és a béke országának a jelei és eszközei legyenek a világban. Ez az igehirdetés által valósul meg, ugyanakkor – sőt mondhatni még inkább – egy olyan életstílus, gondolkodásmód és magatartás által, amely az evangélium sajátja.

Nos, ennek a stílusnak egyik lényegi vonása az ingyenesség, az az önzetlenség, amelyről ezekben a napokban itt, Madridban tanúságot tettetek. Köszönöm! Lehet, hogy ez nem jelenik meg a statisztikákban, de tudjuk, hogy ezekben a napokban nektek is köszönhetően ez a város növekedett, és közelebb került Isten országához. A mi érdemünk? Nem! Minden az Ő kegyelme!

Ez a titok: Isten szeretete, amely mozgatja a napot és a csillagokat, és megindítja azok szívét is, akik találkoztak az „Úr Jézussal, aki ezt mondta: »Nagyobb boldogság adni, mint kapni«” (ApCsel 20,35).

Testvéreim, haladjunk tovább ezen az úton! Alázatosan és szelíden, minden önhittség nélkül, de a hitben szilárdan és nagylelkűen a szolgálatban. Segítsen benneteket Szűz Mária, hogy Isten országának kovásza legyetek mindig és mindenütt! Köszönöm! És találkozunk Rómában!

[Miután megáldotta az alapkövet.]

[A kehely ajándékozása.]

Szeretném ezt a kelyhet is az egész családnak ajándékozni itt, Madridban, az egyházi közösség jeleként. Sose feledkezzünk meg arról, amit Krisztus emlékezetére ünneplünk, aki üdvösséget szerzett nekünk!

[Apostoli áldás.]

Köszönöm szépen mindnyájatoknak!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican media

Magyar Kurír