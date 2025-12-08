Leó pápa meghívására a kisteleki betlehemes csapat három királya a Vatikánba utazik

Nagy megtiszteltetés érte a Harmat József tanár által vezetett Kisteleki Betlehemező Csapatot: Leó pápa meghívta „három királyát”, hogy együtt szilveszterezzen velük. 2026. január 1-jén, a béke világnapján a szentmisében együtt imádkozik majd a gyerekekkel, akik Magyarországot képviselik a Vatikánban ezen a napon.

A tavaly karácsonyi Nemzetközi Betlehemes Versenyt megnyerő kisteleki betlehemező „aranycsapat” jutalma ez a kitüntetés, amelyben már harmadszorra részesülnek a kisteleki gyerekek: korábban kétszer Ferenc pápa meghívására  jártak a Vatikánban, most harmadszorra pedig Leó pápa vendégei lesznek.

Európa országainak betlehemező csapataiból érkeznek a gyerekek a meghívásra: minden országból három gyerek képviseli hazáját, akik a Szent Péter-bazilika oltárához lépve Leó pápával együtt imádkoznak a világ békéjéért és hazájukért. 

A kisteleki „három királyt” ez alkalommal Farkas Fülöp, Herzsán Benett és Toma Gergely tanulók személyesítik meg, akiknek feladata lesz a 2026-os újév első napján királyi ruhába öltözve bevonulni a Vatikánba, és Leó pápával együtt végigvonulni a Szent Péter-bazilikán, ahol 60 ezer hívő várja közös imádságukat a békéért. Az ünnepi újévi szentmise végén a nemzetközi gyermekdelegáció kivonul a Szent Péter térre, ahol több százezer emberrel együtt várják majd a pápa Urbi et Orbi újévi apostoli áldását.

Harmat József tanár és a „három király” december 29-én repül Rómába, ötnapos  tartózkodásuk alatt sok életre szóló élményben lesz részük: ellátogatnak a Santa Maria Maggiore-bazilikába és tiszteletüket teszik Ferenc pápa sírjánál; idegenvezetéssel megismerkednek a Szent Péter-bazilika történetével, részt vesznek a bazilika kupolatúráján, így olyan magasból láthatják Rómát, ami csak keveseknek adatik meg. Elzarándokolnak majd a pápai barlangokba, gyönyörködhetnek a Vatikáni kertek szépségeiben, illetve megcsodálhatják az ókori Rómát a Colosseummal, a Forum Romanummal és a Palatinus-dombbal a középpontjában. Részt vesznek a Svájci Gárda fogadásán, sőt várja őket a Vatikáni Rádió is.

A csapatnál már ott van a csongrád-csanádi Kistelek nevét is hirdető magyar zászló, amelyet kezükben tartva képviselik majd hazánkat és városukat.

Forrás: Kisteleki Betlehemező Csapat

Fotó: Harmat József

