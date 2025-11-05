Leó pápa: A nemzetközi közösség ne feledkezzen meg a mianmariak szenvedéseiről!

„Csatlakozzatok imámhoz mindazokért, akik fegyveres konfliktusoktól szenvednek a világ számos részén. Különösen Mianmarra gondolok. A nemzetközi közösséget pedig arra bátorítom, hogy ne feledkezzen el a burmai lakosságról, és adja meg nekik a szükséges humanitárius ellátást.”

XIV. Leó a Szent Péter téren tartott általános audiencia végén a hívek imáit kérte a békéért az egész világban. Szívből jövő felhívást intézett a mianmari lakosság megsegítéséért, a polgárháború miatti szenvedés, az emberi jogok sorozatos megsértése miatt, ami súlyos humanitárius válságot idézett elő.

Felhívás az életszentségre

A napokban, november 1-jén ünnepeltük mindenszentek napját. Leó pápa ezzel kapcsolatban arra buzdított, hogy kövessük a szentek példáját, lépjünk az életszentség útjára, és egyre jobban érezzük magunkénak Krisztus üzenetét.

Mindenszentek közeli ünnepe elgondolkodtat minket az életszentségre szóló közös hivatásunkról. „Valamennyiünknek az a hivatása, hogy szentek legyünk. Arra szólítok ezért mindenkit, hogy egyre jobban kövesse Krisztust, a hitelesség ismérvei szerint, amelyekről a szentek adtak nekünk példát” – hangsúlyozta a Szentatya.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír