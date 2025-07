Leó pápa a perui fiatalokhoz: A szentév ne csak fotók sora legyen, osszátok meg az örömöt

Ne hagyjátok, hogy a szentév „csak egy emlék maradjon gyönyörű fényképeken”, hanem hazatérve árasszátok el hazátokat „az evangélium örömével és erejével”. Ezt a feladatot bízta XIV. Leó pápa egy csoport fiatalra, akik Peruból érkeztek Rómába, hogy részt vegyenek a Jubileumi Ifjúsági Találkozón (JIT), amely július 28-án kezdődött, és vasárnapig, augusztus 3-ig tart. A pápa hétfőn délelőtt, Peru nemzeti ünnepén a Kelemen teremben fogadta a küldöttséget arról a vidékről, ahol több mint húsz évig misszionáriusként szolgált. Ezeknek a fiataloknak az arcára nézve érzelmek és emlékek ébredtek benne.

„Üdvözöllek benneteket Péter házában, ahová a remény zarándokaiként érkeztek. Mindannyian a remény zarándokai vagytok, és azért jöttetek, hogy több ezer másik fiatallal találkozzatok, és együtt ünnepeljétek a szentévet” – mondta XIV. Leó pápa köszöntőjében. „Ahogy rátok nézek, a családotokra és a plébániai közösségeitekben élő számos emberre is gondolok, akik nagy áldozattal és erőfeszítéssel minden bizonnyal segítettek nektek, hogy ez a régóta várt út lehetővé váljon.”

Isten népének részei vagytok

A pápa a napi szentmise evangéliumát idézte beszédében a mustármag és a kovász két példázatával. Két „szinte jelentéktelen” dologról van szó, de „az élet erejével, amelyet magukban hordoznak, átalakulhatnak, növekedhetnek és betölthetik azt a célt, amelyre teremtették őket” – hangsúlyozta Leó pápa. „Mi is kicsik vagyunk, de nem vagyunk egyedül; az Úr azt akarta, hogy egy nagy család, az Egyház részei legyünk” – mutatott rá. „Az ifjúsági jubileum ezen örömteli napjaiban mindannyian átélhetitek azt a gyönyörű élményt, hogy Isten népének, az egyetemes Egyháznak a részei vagytok, amely magában foglalja és átöleli az egész földet, faji, nyelvi vagy nemzeti megkülönböztetés nélkül; amely terjed, mint a mustárcserje, és erjed, mint a kovász.

Ne csak szép emlék legyen

Leó pápa ezért azt javasolta a perui fiataloknak, hogy őrizzék meg szívükben mindazt, amit ezekben a napokban tapasztalnak, és ne tartsák meg pusztán maguknak: „Ez nagyon fontos: amit itt megtapasztaltok, az nem csak a tiétek. Meg kell tanulnunk megosztani. Kérlek benneteket, ne hagyjátok, hogy mindez csak emlék maradjon, csak gyönyörű fotók, csak valami a múltból. Amikor visszatértek Peruba, azt szeretném, ha elárasztanátok azt a földet az evangélium örömével és erejével, Jézus Krisztus jó hírével.” „Mindenki, akivel találkoztok, lássa bennetek Krisztus arcát, aki szeret és önmagát adja, aki továbbra is jelen van minden megkeresztelt emberben. Ezért szeressetek és szolgáljatok szabadon, a mindennapi életben, a kis és rejtett dolgokban, mert megtapasztaltátok annak a szeretetnek az örömét, aki előbb szeretett benneteket, és azt, hogy mindent ingyen kaptatok az Atyaistentől” – kérte Leó pápa.

Legyetek misszionáriusok, bárhová is mentek

A pápa a fiatalokat az ezekben a napokban használt hátizsákjaikra is emlékeztette, amelyek „csak a legszükségesebbeket” tartalmazzák. Ezek a „mochilas” (hátizsákok) „a pápa által ma rátok bízott küldetés jelei: legyetek misszionáriusok, bárhová is mentek, legyen látható rajtatok keresztül az Úr jelenléte, ahogyan a mi drága perui szentjeinken át is látható volt.” Tudjátok, hogy Ferenc pápa mindig is a „szentek földjeként” beszélt Peruról. Oly sok szentje van, nemcsak a múltból, hanem a jelenből és a holnapból is” – zárta a perui fiatalok küldöttségéhez intézett beszédét XIV. Leó pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA

Magyar Kurír