Leó pápa a Regnum Christi mozgalomhoz: Szilárd identitással folytassunk párbeszédet a világgal

A Regnum Christi mozgalom Istennek szentelt férfi tagjainak plenáris ülése január 25-én kezdődött; míg a mozgalom Istennek szentelt női tagjainak ülése január 14-től február 14-ig tart a Krisztus Légiósainak római központjában. A kongregáció rendes általános káptalanján az atyák értékelik az elmúlt hatéves időszakot, megvitatják küldetésük fő kihívásait, valamint megválasztják az új általános vezetést, amely a rend közösségének prioritásait a következő hat évre meghatározza.

Leó pápa spanyol nyelven szólt az audiencia mintegy hetven résztvevőjéhez, a Regnum Christi mozgalom Istennek szentelt világi férfi és női tagjaihoz.

Legyünk tudatában identitásunknak

Az Egyház Tanítóhivatala arra tanít minket, hogy az Egyház az evangélium és a Lélek erejéből fiatalodik meg, ami folyton megújítja, építi és irányítja a különböző hierarchikus és karizmatikus ajándékokon keresztül.

A II. Vatikáni Zsinat többször kiemelte a Szentlélek csodálatos működését, amely megszenteli Isten népét, irányítja, erényekkel övezi fel, és különleges kegyelmekkel gazdagítja, mely épülésére szolgál.

Leó pápa a Regnum Christi mozgalom tagjaihoz fordulva elsőként az identitás szerepéről szólt. Ezekben a napokban alkalmuk nyílt elgondolkodni és eszmét cserélni saját karizmájukról, mely a Paraklétosz (ti. Jézus Krisztus – a szerk.) ajándéka az Egyháznak azért, hogy új lendületet adjon küldetésének az apostoli élet társaságain belül és a társadalomban egyaránt. Ezen a sajátos identitáson keresztül válik felismerhetővé jelenlétük az Egyházban és a világban.

Ma különösen nagy szükség van arra, hogy tudjuk, kik vagyunk, ha hitelesen akarunk párbeszédet folytatni a világgal anélkül, hogy az magába olvasztana vagy uniformizálna

– mutatott rá XIV. Leó pápa.

Ahhoz, hogy evangelizáljanak, és betöltsék hivatásukat, alapvetően fontos, hogy egyre világosabban meghatározzák identitásukat. A társaságot átható karizmatikus energia fűtse küldetésüket, hogy azt majd átadják a jövő generációknak is.

Bevonni a közösséget a döntéshozatalba

A Szentatya ezután a kormányzás kérdéséről beszélt a Regnum Christi Föderáció képviselőinek. Az érett döntési folyamatok elindításához hiteles megkülönböztetés és szeretetközösség szükséges, mutatott rá. A megszentelt életet élő személyek hivatása Krisztus engedelmes követése az evangéliumi vagy karizmatikus terven belül, amelyet a Lélek indít és az Egyház hitelesít. Ezen az úton a felelősök lelkipásztori feladata az irányítás és a döntések meghozatala. A kormányzás szükséges szolgálat az apostoli élet társaságain belül, mellyel a testvéreket tudatos, szabad és felelős hűség felé irányítják Krisztus követésében.

A valóban evangéliumi vezetés a szolgálatra irányul: támogatja, elkíséri és segíti a tagokat abban, hogy egyre közelebb kerüljenek a Megváltó személyéhez. Ebben az értelemben a közösségi megkülönböztetésben közös döntések érlelődhetnek, amelyek szeretetközösséget és társfelelősséget eredményezhetnek. A Szentatya arra buzdította őket: ne féljenek új kormányzási modelleket kipróbálni, hiszen azok erősíthetik a tagok kötődését és részvételét a közös küldetésben.

Mindenki a saját hivatásával járul hozzá az Egyház küldetéséhez

Leó pápa harmadik gondolata a szeretetközösség építése volt a Regnum Christi családján belül. Arra szólította a mozgalom tagjait, törekedjenek az egyre mélyebb szeretetközösségre, osztozzanak a lelkiségben és az apostolkodásban, saját hivatásukat megélve tanúskodjanak életükkel a kapott karizma iránti hűségről.

Szent II. János Pál Vita consecrata kezdetű apostoli buzdítása emlékeztet, hogy minden megkeresztelt ugyanolyan méltósággal rendelkezik, az életszentségre hivatott, és részt vesz Krisztus egyetlen testének felépítésében, ki-ki a maga hivatása és a Szentlélektől kapott ajándékok szerint. A különböző hivatások kiegészítik egymást, és erősítik Krisztus testének, az Egyháznak növekedését, és küldetése beteljesítését a világban.

Valamennyien zarándokok vagyunk, akiket Isten a múlt és a jelen prófétáin keresztül ösztönöz,

hogy megszabadítsa az emberiséget a régi és új szolgaságokból, bevonva fiatalokat és időseket, szegényeket és gazdagokat, férfiakat és nőket, szenteket és bűnösöket irgalmassága működésébe és igazsága csodáiba. Az Úr nem csap zajt, de országa a világ minden szegletében növekszik. Sok városnak és közösségnek szüksége van rá, hogy hallja: „Nem vagy olyan kicsi” (vö. Mt 2,6). Igen, az Úr ma is meglep minket, és mi ajándékaira válaszolva bízzuk magunkat Máriára, a Hajnal Csillagára – buzdította a Regnum Christi mozgalom tagjait a pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír