Leó pápa részvéttávirata a ghánai helikopter-baleset után

XIV. Leó pápa kifejezte őszinte részvétet a ghánai katonai helikopter balesetében elhunyt miniszterek és közigazgatási tisztviselők halála miatt. A Szentatya a halottak lelkét a mindenható Isten irgalmába ajánlja, és bizalommal imádkozik mindazokért, akik gyászolják őket, különösen is hozzátartozóikért. Leó pápa lelki közelségéről biztosítja az egész nemzetet ebben a nehéz időszakban.

A Szentatya részvéttáviratát Pietro Parolin bíboros államtitkár látta el kézjegyével.

A tragikus baleset Ghána déli, Ashanti régiójában történt augusztus 6-án, szerdán reggel, amikor az északra tartó helikopter nem sokkal a felszállást követően eltűnt a radarok képernyőiről. A gépen utazott Edward Omane Boamah védelmi és Ibrahim Murtala Muhammed környezetvédelmi miniszter, valamint a kormányzó párt, a Nemzeti Demokratikus Kongresszus alelnöke és a nemzetbiztonsági tanács magas rangú tisztviselője is. A közlemény szerint a szerencsétlenséget a nyolc utas közül senki sem élte túl.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír