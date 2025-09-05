Leó pápa részvéttávirata a lisszaboni siklóvasút-baleset érintettjeinek

XIV. Leó pápa – 2025. szeptember 5., péntek | 16:42
1

A Lisszabonban szeptember 3-án, szerdán este történt, 16 halálos áldozatot követelő tragédia hírére XIV. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával csütörtökön táviratot küldött a portugál főváros érsekének, melyben részvétét fejezi ki az elhunytak hozzátartozóinak, és közelségéről biztosítja az érintett családokat.

A Rui Manuel Sousa Valério érseknek, Lisszabon főpásztorának küldött táviratban „a Szentatya, miután értesült a szerdán Lisszabonban történt baleset szomorú híréről, amelyben többen meghaltak és megsérültek, arra kéri Sousa Valério érseket, hogy tolmácsolja a gyászoló családoknak őszinte részvétét és lelki közelségét. Egyúttal imádkozik a sérültek teljes felépüléséért, és a keresztény remény erejét kéri mindazok számára, akiket a katasztrófa sújtott. A Szentatya különös hálával emlékezik meg a mentési munkálatokban részt vevőkről, és vigasztaló apostoli áldását küldi mindenkinek, különösen az elhunytak családjainak. 

*

A portugál főváros híres Gloria siklója – amely a Restauradores teret köti össze a Bairro Alto városnegyeddel – szerda este negyed hétkor siklott ki. A sikló egy-egy kocsijának befogadóképessége nagyjából negyven fő. Az 1885-ben felavatott és 1915-ben villamosított közlekedési eszköz – amelyet a francia–portugál mérnök, Raoul Mesnier du Ponsard tervezett – rendkívül népszerű a portugál fővárosba látogató turisták körében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

